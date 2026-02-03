Rony revela ansiedade para jogar com Neymar e espera virada de chave do Santos no clássico

O atacante do Santos Rony está ansioso para jogar ao lado de Neymar. O camisa 10 do Peixe deve ser relacionado para a partida diante do São Paulo na próxima quarta-feira (4), às 20h (de Brasília), na Vila Belmiro, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro.

Rony foi apresentado nesta terça-feira (3), na sala de imprensa da Vila Belmiro, e exaltou não apenas a oportunidade de atuar pelo clube, como também demonstrou expectativa em dividir o campo com Neymar, que realizou uma artroscopia no joelho esquerdo no final do ano passado e já treina normalmente com o elenco.

— Que honra. Acabei de falar em privilégio. Se o professor me colocar para jogar com ele, será uma honra e um privilégio. Um cara sensacional, que só de você estar ao lado já te dá alegria para jogar, pensar coisas que você não pensaria. Pela forma como ele conduz a bola, ele vai te achar um passe. Se isso acontecer amanhã, não vou nem dormir. Mas, com certeza, será um jogo difícil, como vimos no último clássico. Como falei agora há pouco, clássico se ganha, não se joga. Nosso pensamento é ganhar o jogo, independentemente de jogar bem ou mal. Precisamos somar pontos no Brasileiro e virar a chavinha. Amanhã vai ser uma virada de chave para a gente, para que os torcedores possam acreditar. Estamos empenhados em mudar a situação. Vai ser um jogo em que precisamos somar pontos, e o pensamento do treinador é trabalhar hoje - disse Rony.

Rony assinou contrato de três anos com o Santos. (Foto: Mauricio De Souza/ Agif/Gazeta Press)

Sondado por clubes como o Corinthians, Rony se mostrou surpreso por ter tido o nome citado no mercado da bola do final do ano para cá. O atacante revelou que as conversas com o clube da Baixada Santista tiveram início em dezembro do ano passado.

Ele também explicou o projeto apresentado pelo diretor executivo Alexandre Mattos, que viajou até Belém, no Pará, para conversar com seu pai.

— Nunca fui tão falado em alguns meses. Fico feliz de alguns clubes terem me procurado, pois isso mostra o quanto eu me dedico ao meu trabalho, o quanto faço por merecer. Houve algumas especulações, e com o Santos já estávamos conversando desde dezembro. Não dependia só de mim, mas também do clube em que eu estava. Com essa conversa mais intensa de duas semanas atrás, o Mattos apresentou o projeto e eu vi que o interesse era grande. Ele foi a Belém conversar com o meu pai, e o projeto era de Deus. Quando as coisas acontecem naturalmente, são maravilhosas para a carreira. Foi um clube que acreditou no meu trabalho, e eu espero retribuir dentro de campo, com raça e determinação, lutando por todas as bolas e fazendo com que eles possam sair felizes dos jogos. Essa é a minha meta e o que eu vim fazer aqui no Santos: ajudar os atletas a ganharem títulos. Todos os torcedores sabem da grandeza do clube e, muitas vezes, somos cobrados por isso, pelo que o Santos pode brigar. Isso é válido para a gente. Somos um clube grande e brigamos por coisas grandes. Acho válida a cobrança do torcedor — disse.

Cobrança da torcida:

O Alvinegro Praiano não vence há seis jogos nesta temporada, e Rony também comentou sobre a cobrança da torcida pelo desempenho abaixo do esperado dentro de campo.

— Os torcedores cobram isso porque o Santos disputa grandes competições e entra para vencer, independentemente de qual seja. A Sul-Americana é competitiva e muito difícil. Eu joguei no ano passado e achamos que a final já estava ganha, mas vimos que não é assim. Perdemos nos pênaltis e a gente acha que o outro time não quer ganhar, e aí é que nos enganamos. A Sul-Americana é competitiva e é um campeonato longo por causa das paradas, mas acredito que vamos nos preparar ao máximo para brigar por ela. Passo a passo, vamos construindo a nossa identidade no clube. Primeiro, vamos pensar no jogo de amanhã e somar pontos no Brasileiro e, depois, em abril, vamos planejar para brigar por ela também — finalizou.

O Santos finaliza a preparação para o clássico contra o São Paulo, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro, nesta terça-feira (3), às 17h (de Brasília), no CT Rei Pelé.

