Com Neymar, Santos divulga escalação para duelo decisivo contra o Juventude
Peixe precisa de uma vitória para se afastar da zona do rebaixamento
O atacante Neymar será titular do Santos pelo segundo jogo consecutivo. Mesmo com uma lesão no menisco do joelho esquerdo, o camisa 10 entrará em campo nesta quarta-feira (3), contra o Juventude, no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS).Ele foi fundamental na vitória por 3 a 0 sobre o Sport, na Vila Belmiro, ao marcar um dos gols do triunfo santista. O ídolo alvinegro soma 28 jogos e nove gols pelo Santos nesta temporada.
O atacante Tiquinho foi poupado após sentir um incômodo no joelho, e, em seu lugar, entra Lautaro Díaz.
Faltando duas partidas para o término do torneio nacional, o Alvinegro Praiano ocupa a 16ª posição, fora da zona de rebaixamento, mas com o mesmo número de pontos do Internacional, o primeiro time do Z4.
O rival desta quarta, por sua vez, está em 19º e matematicamente rebaixado para a Série B de 2026. Para o lateral-direito Igor Vinícius, porém, a situação do adversário não diminui a dificuldade do confronto, e o Santos precisa encarar o duelo como uma final.
— Não muda nada (o Juventude já rebaixado). Para nós, é o jogo da vida, é o jogo mais importante do ano. A gente sabe que não pode ter um resultado negativo lá. Então vamos entrar concentrados, ligados, pois sabemos dessa importância. É encarar como uma verdadeira decisão. Terminamos a preparação aqui no CT agora pela manhã e vamos para Caxias. Que a gente consiga fazer um grande jogo lá amanhã para trazer esses três pontos — afirmou.
Ficha Técnica:
JUVENTUDE X SANTOS - 37ª rodada do Campeonato Brasileiro
📆 Data e horário: quarta-feira (3), às 19h30 (de Brasília);
📍 Local: Caxias do Sul (Rio Grande do Sul);
📺 Onde assistir: Amazon Prime (Clique aqui para assistir ao vivo)
🗣️ Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO)
🚩 Auxiliares: Bruno Raphael Pires (GO) e Daniella Coutinho Pinto (BA)
🖥️ VAR: Rodrigo Nunes de Sa (RJ)
Escalação:
JUVENTUDE (Técnico: Thiago Carpini)
Jandrei; Luan Freitas, Rodrigo Sam, Marcos Paulo e Igor Formiga; Jadson, Daniel Peixoto, Mandaca, Marcelo Hermes, Nenê e Gabriel Taliari.
SANTOS (Técnico: Juan Pablo Vojvoda)
Gabriel Brazão; Igor Vinicius, Adonis Frías, Zé Ivaldo e Souza; Willian Arão, João Schmidt e Neymar; Barreal, Lautaro Díaz e Guilherme.
