Com Neymar, Santos divulga escalação para duelo decisivo contra o Juventude

Peixe precisa de uma vitória para se afastar da zona do rebaixamento

Captura-de-tela-2025-03-14-155259-aspect-ratio-1024-1024
Juliana Yamaoka
São Paulo (SP)
Dia 03/12/2025
18:43
Atualizado há 2 minutos
Santos vai jogar com uniforme azul diante do Juventude. (Foto: Divulgação/ Santos FC)
imagem cameraSantos vai jogar com uniforme azul diante do Juventude. (Foto: Divulgação/ Santos FC)
  • Matéria
  • Mais Notícias

O atacante Neymar será titular do Santos pelo segundo jogo consecutivo. Mesmo com uma lesão no menisco do joelho esquerdo, o camisa 10 entrará em campo nesta quarta-feira (3), contra o Juventude, no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS).Ele foi fundamental na vitória por 3 a 0 sobre o Sport, na Vila Belmiro, ao marcar um dos gols do triunfo santista. O ídolo alvinegro soma 28 jogos e nove gols pelo Santos nesta temporada.

O atacante Tiquinho foi poupado após sentir um incômodo no joelho, e, em seu lugar, entra Lautaro Díaz.

➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos

Santos divulga a escalação com Neymar de titular. (Foto: Divulgação/ Santos FC)
Faltando duas partidas para o término do torneio nacional, o Alvinegro Praiano ocupa a 16ª posição, fora da zona de rebaixamento, mas com o mesmo número de pontos do Internacional, o primeiro time do Z4.

O rival desta quarta, por sua vez, está em 19º e matematicamente rebaixado para a Série B de 2026. Para o lateral-direito Igor Vinícius, porém, a situação do adversário não diminui a dificuldade do confronto, e o Santos precisa encarar o duelo como uma final.

— Não muda nada (o Juventude já rebaixado). Para nós, é o jogo da vida, é o jogo mais importante do ano. A gente sabe que não pode ter um resultado negativo lá. Então vamos entrar concentrados, ligados, pois sabemos dessa importância. É encarar como uma verdadeira decisão. Terminamos a preparação aqui no CT agora pela manhã e vamos para Caxias. Que a gente consiga fazer um grande jogo lá amanhã para trazer esses três pontos — afirmou.

Ficha Técnica:

JUVENTUDE X SANTOS - 37ª rodada do Campeonato Brasileiro

📆 Data e horário: quarta-feira (3), às 19h30 (de Brasília);
📍 Local: Caxias do Sul (Rio Grande do Sul);
📺 Onde assistir: Amazon Prime (Clique aqui para assistir ao vivo)
🗣️ Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO)
🚩 Auxiliares: Bruno Raphael Pires (GO) e Daniella Coutinho Pinto (BA)
🖥️ VAR: Rodrigo Nunes de Sa (RJ)

Escalação:

JUVENTUDE (Técnico: Thiago Carpini)
Jandrei; Luan Freitas, Rodrigo Sam, Marcos Paulo e Igor Formiga; Jadson, Daniel Peixoto, Mandaca, Marcelo Hermes, Nenê e Gabriel Taliari.

SANTOS (Técnico: Juan Pablo Vojvoda)
Gabriel Brazão; Igor Vinicius, Adonis Frías, Zé Ivaldo e Souza; Willian Arão, João Schmidt e Neymar; Barreal, Lautaro Díaz e Guilherme.

