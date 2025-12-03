Sem Tiquinho, Santos divulga lista de relacionados

O Santos enfrenta o Juventude nesta quarta-feira (3), às 19h30 (de Brasília), no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, pela penúltima rodada do Campeonato Brasileiro. O Peixe contará mais uma vez com Neymar entre os titulares. O atacante sofreu uma lesão no menisco do joelho esquerdo, mas só deve passar por cirurgia ao fim da temporada.

O Alvinegro Praiano soma 41 pontos e é o primeiro time fora da zona de rebaixamento. No entanto, tem a mesma pontuação do Internacional, que abre o Z4, mas leva vantagem no saldo de gols em relação ao Colorado.

➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos

Santos divulga a lista de relacionados para duelo contra o Juventude. (Foto: Divulgação/ Santos FC)

Além do lateral-esquerdo Escobar, que teve constatada uma lesão no adutor da coxa esquerda e está fora até o fim da temporada, o Santos também não contará com o atacante Tiquinho Soares, que sentiu dores na região posterior do joelho esquerdo e foi poupado. Ele havia sido titular pela primeira vez sob o comando de Juan Pablo Vojvoda na vitória do Peixe por 3 a 0 sobre o Sport, na Vila Belmiro.

Até agora, Vojvoda dirigiu o Peixe em 16 partidas, acumulando quatro vitórias, sete empates e quatro derrotas. Os triunfos aconteceram nos clássicos: 1 a 0 sobre o São Paulo, 3 a 1 contra o Corinthians, 1 a 0 diante do Palmeiras, além do 3 a 0 sobre o Sport na última sexta-feira (28). Ou seja, ele ainda busca a primeira vitória fora de casa com o time santista.

O Juventude já está rebaixado, e o técnico Thiago Carpini terá apenas um desfalque para o duelo decisivo: o volante Caíque, que cumpre suspensão.

Confira a lista de relacionados: