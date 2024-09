Com multa de R$ 620 milhões, joia do Santos faz primeiro treino no profissional

(Foto: Reprodução)







Escrito por Lance! • Publicada em 03/09/2024 - 18:01 • São Paulo

O atacante Luca Meirelles, jovem professa da base do Santos, fez seu primeiro treino com o elenco profissional nesta terça-feira (3).

O novo menino da Vila tem 17 anos e figurou como segundo maior marcador da primeira fase do Brasileiro Sub-17 2024, com 5 gols, apenas um a menos do que o primeiro colocado. Ele também tem sido utilizado pelo Peixe no Brasileiro Sub-20.

Jovem promessa se divide entre o Brasileiro Sub-17 e o Sub-20. (Foto: Divulgação / Santos)

Meirelles já brilha com a Amarelinha. Em julho deste ano, foi campeão com a Seleção Brasileira sub-17 da Cascais Luso Cup.

O jovem tem contrato com o Alvinegro Praiano até o dia 31 de maio de 2026, com multa de 100 milhões de euros, mais de R$ 600 milhões, para clubes de fora do Brasil.