O meio-campista Giuliano deixou o Corinthians em fim de contrato e está a caminho do Alvinegro Praiano. Agora, os laterais Jorge e Aderlan são os reforços do Peixe mais recentes. Assim como os demais jogadores que já firmaram sua ida para o time da Baixada Santista, eles assinaram um termo de comprometimento com o clube.