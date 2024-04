Com fim do transfer ban, Santos confirma dois reforços para a Série B

Patrick é o novo reforço do Santos para a disputa da Série B do Brasileirão (Foto: Pedro Souza / Atlético)







Escrito por Vitor Coelho Palhares , supervisionado por Lance! • Publicada em 17/04/2024 - 14:00 • Santos (SP)

Marcelo Teixeira, presidente do Santos, anunciou em entrevista nesta quarta-feira (17) o fim do transfer ban imposto pela Fifa. O clube chegou a um acordo com o Krasnodar, da Rússia, pela dívida envolvendo Christian Cueva. Ao todo, o Peixe irá pagar cerca de R$ 22 milhões, que serão divididos em quatro parcelas ainda neste ano.

➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos

Com o fim da punição, o Santos está liberado para inscrever novos reforços para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. Até o momento, dois nomes já foram confirmados: Gonzalo Escobar, do Fortaleza, e Patrick, do Atlético-MG.

O lateral-esquerdo do Leão do Pici chega como uma moeda de troca por Felipe Jonatan, que deixa o Peixe após cinco temporadas. Teixeira tinha o interesse de manter o jogador, mas avaliou que o ciclo do defensor chegou ao fim, principalmente após a falha na decisão do Campeonato Paulista.

- Com referência ao Escobar, foi a troca que realizamos junto ao Felipe Jonatan, que esteve cinco anos no Santos, foi um jogador importante. O Santos permanece com 50% dos direitos dele, acho isso importante porque o Santos não descapitalizará o seu patrimônio - disse o presidente.

Patrick, por sua vez, chega inicialmente por empréstimo ao Peixe, mas com um acordo de compra fixado. O Alvinegro Praiano pagará 1 milhão de dólares (cerca de R$ 5,2 milhões) ao Galo em 12 parcelas, que serão debitadas a partir de janeiro do ano que vem.

Apesar de continuar atento às oportunidades de mercado, o Santos não deve trazer mais reforços antes do início da Série B. Vale lembrar que o prazo de inscrição de novo atletas termina na sexta-feira (19). A próxima janela de transferêcias, na qual o clube pretende fazer novas movimentações, abrirá apenas em julho.

O Peixe estreia na segunda divisão do Brasileirão neste sábado (20), contra o Paysandu. A bola rola a partir das 16h30 (de Brasília), na Vila Belmiro, mas sem a presença de público, uma vez que o clube foi punido pelo STJD em razão dos incidentes ocorridos na partida contra o Fortaleza.