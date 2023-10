As cifras oferecidas pela Roma giraram em torno de 12 milhões de euros (R$ 65 milhões, segundo a cotação da época) fixos e mais 6 milhões de euros (R$ 32 milhões) em metas. Com a temporada 'espetacular' do garoto de 20 anos, o Alvinegro pretende pedir ainda mais alto e quer faturar o máximo possível pelos 70% dos direitos que possui do atleta.