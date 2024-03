Santos venceu a Inter de Limeira por 3 a 2 (Foto: Abner Dourado/AGIF Abner Dourado/AGIF)







Publicada em 09/03/2024 - 20:02 • Santos (SP) • Atualizada em 09/03/2024 - 21:13

O Santos venceu de virada a Inter de Limeira por 3 a 2 neste sábado (9), na Vila Belmiro, pela última rodada da fase de grupos do Campeonato Paulista. Os gols do Peixe foram marcados por Julio Furch (2x) e Cazares. Quirino (2x) anotou para os visitantes.

Com o resultado, o Peixe assegurou a segunda melhor campanha na fase regular do torneio estadual e encara a Portuguesa nas quartas de final da competição. A equipe do interior, por sua vez, enfrenta o Bragantino, em Bragança Paulista.

⚽ COMO FOI A PARTIDA?

O Santos encontrou dificuldades para criar oportunidades na primeira etapa e viu Quirino, atacante rival, abrir o placar. No lance seguinte, Furch marcou de cabeça e igualou o marcador. Bem na partida, a equipe visitante viu Quirino vencer o duelo contra a zaga do Peixe e marcar seu segundo gol no duelo.

A segunda etapa foi de domínio total do time de Fábio Carille. Furch. De pênalti, Furch igualou o marcador, e Cazares, nos minutos finais, virou a partida.

✅ O QUE VEM POR AÍ?

Nas quartas de final do Paulistão, o Santos encara a Portuguesa, no domingo (17), na Vila Belmiro.

✅ SANTOS 3 X 2 INTER DE LIMEIRA

Campeonato Paulista - Primeira fase - Décima Segunda Rodada

Data e horário: Sábado, 9 de Março de 2024, às 18h00 (de Brasília)

Local: Vila Belmiro, Santos (SP)

Árbitro: Matheus Delgado Candançan

Assistentes: Luiz Alberto Andrini Nogueira e Mauro Freitas

⚽ ESCALAÇÕES

SANTOS

João Paulo; Hayner, Joaquim, Gil e Felipe Jonatan; Nonato, Rincón e Cazares; Otero, Pedrinho e Furch. Técnico: Fábio Carille

INTER DE LIMEIRA

Max; JP Galvão, Jussani, Mancini e César; Émerson, Lima e Bochecha; João Felipe, Albano e Quirino. Técnico: Júnior Rocha