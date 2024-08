Carille pode ter que improvisar na lateral do Santos

Fabio Carille tem respaldo da diretoria após cobranças (Foto: Raul Baretta / Santos)







Escrito por Lance! • Publicada em 29/08/2024 - 05:50 • São Paulo

O Santos tem sido cobrado por uma reação na Série B e o técnico Fábio Carille tem mais um desafio para o próximo duelo, contra a Ponte Preta pela 24ª rodada, que será disputado na Vila Viva Sorte, sexta-feira, às 21h30. Com a ausência do lateral esquerdo Escobar, expulso no empate sem gols contra o Amazonas, Carille precisa encontrar uma nova solução para a posição.

A opção natural seria o jovem Souza, lateral esquerdo de 18 anos. Ele se destacou na Copinha, estreou no profissional durante o Campeonato Paulista, mas foi afastado devido a uma lesão. Desde que retornou, Souza teve cinco participações em dez jogos relacionado por Carille.

O treinador também pode utilizar Hayner, que já atuou na lateral esquerda durante o Campeonato Paulista e perdeu espaço na Série B, com apenas 13 partidas disputadas. Outra possibilidade é Rodrigo Ferreira, jogador de 29 anos, que tem 15 jogos no time na competição e pode ser mais uma opção para a vaga de Escobar.

Vice líder com 39 pontos, o Peixe está um ponto atrás do Novorizontino, que enfrenta o Vila Nova em casa no sábado. Após três rodadas sem vencer na Série B, o Santos foi vaiado pela torcida após o confronto contra o Amazonas sábado passado na Vila. Apesar das cobranças, o presidente do clube, Marcelo Teixeira se manifestou publicamente para apoiar o trabalho que está sendo realizado e que o objetivo é o acesso à primeira divisão.