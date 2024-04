Carille avalia opções para escalação do Santos na final do Paulistão

Peixe venceu a primeira partida por 1 a 0 (Foto: Abner Dourado/ Agif/Gazeta Press)







Escrito por Vitor Coelho Palhares , supervisionado por Thayuan Leiras • Publicada em 06/04/2024 - 05:55 • Santos (SP)

O técnico Fábio Carrile dependerá de diversos fatores para definir a escalação do Santos para o duelo decisivo diante do Palmeiras, no Allianz Parque, que vale o título do Campeonato Paulista.

Com uma inflamação no tendão e no músculo adutor esquerdo, Júlio Furch segue como dúvida para o clássico. Um dos artilheiros do Peixe nesta edição do torneio estadual, o atacante terá sua presença, ou não, definida neste sábado (6), data na qual a comissão técnica definirá os onze iniciais.

Caso Furch não esteja à disposição, a tendência é que Morelos assuma a vaga ao lado de Guilherme no ataque. O colombiano foi o escolhido para substituir o atacante na última partida e participou como titular das atividades realizadas nesta semana no CT Rei Pelé.

Antes rivais de posição, Giuliano e Otero serão titulares contra o Palmeiras. A tendência é que Otero, autor do único gol da partida de ida, tenha mais liberdade para se movimentar em campo e atue próximo da área adversária, algo que potencializa suas principais características: drible e finalização.

Giuliano, por sua vez, terá menos liberdade e ficará responsável por auxiliar a dupla de volantes - formada por Diego Pituca e João Schmidt.

A última dúvida de Carille é na lateral-direita. Titular no jogo de ida, JP Chermont recebeu uma avaliação positiva, mas é o menos cotado para iniciar. A disputa fica entre Hayner, que retorna após cumprir suspensão, e Aderlan.

Logo, a provável escalação do Santos para a final do Paulistão tem: João Paulo; Aderlan, Joaquim, Gil e Felipe Jonatan; João Schmidt, Diego Pituca e Giuliano; Otero, Morelos (Furch) e Guilherme.

Neste domingo (7), contra o Palmeiras, o Peixe busca encerrar um jejum de oito anos sem títulos. A última conquista do clube foi justamente o Campeonato Paulista, na temporada 2016. Com a vantagem de um gol no placar agregado, adquirida na Vila Belmiro, a equipe comandada por Carille entra em campo às 18h (de Brasília), no Allianz Parque.

Um dos artilheiros do Santos no Paulistão, Furch saiu lesionado na primeira partida da decisão (Foto: Raul Baretta / Santos)