- No Inter isso aconteceu há dois anos e meio. Eu ali eu tinha recém começado a jogar no profissional. São dois estágios de amadurecimento diferente. Me sinto muito mais amadurecido e experiente. O que aconteceu no passado fica no passado. Isso para mim não muda nada no meu foco na minha vontade de ajudar o Santos, a gente tem que se ajudar entre si. Temos total confiança que a gente vai conseguir agregar - disse o novo reforço do Alvinegro Praiano.