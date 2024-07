Copiar Link

O atacante Billy Arce fez exames médicos no Santos recentemente, mas a negociação pode tomar um rumo negativo. Apesar do acerto entre as partes, o Once Caldas (MEX), ex-clube do jogador, entende que tinha direito de renovar com o equatoriano.

Segundo publicação do jornalista Venê Casagrande, a equipe mexicana alega a existência de uma cláusula contratual pela extensão do vínculo. O Once Caldas teria acionado o gatilho e pretende resolver a questão na Justiça. Assim, a contratação do Peixe estaria sob risco.

Billy Arce, inclusive, ainda não teria assinado contrato com o Santos. A ideia era que a negociação estivesse resolvida há alguns dias, mas exigências do estafe do jogador atrasaram a oficialização.

O técnico Fábio Carille já esperava contar com o atacante a partir desta semana. Durante a reapresentação da equipe, na quarta-feira (24), a expectativa era a de integrar o atleta.

— Por enquanto são essas posições mesmo. Billy está passando por exames médicos, já está no CT sim. Não conversei com ele, mas sei que fez exames e que quarta, na reapresentação, a gente já tenha tudo pronto para eu falar com ele — disse Carille, após a goleada do Santos sobre o Coritiba, na segunda (22).

Ex-Once Caldas, Billy Arce assinaria contrato com o Santos até dezembro de 2025. O atacante também soma passagens por Independiente Del Valle (EQU), Brighton (ING), LDU (EQU) e Barcelona (EQU).