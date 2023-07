Nos últimos três confrontos, a equipe sofreu inacreditáveis 10 gols e marcou cinco (quatro em um só jogo, no triunfo sobre o Goiás). O Peixe perdeu por 3 a 0 para o Cuiabá e, após uma semana completa de treinos, foi massacrado pelo rival São Paulo no clássico do último domingo (16), por 4 a 1. As duas partidas ocorreram longe da Vila Belmiro, e o Tricolor vinha de um mata-mata pela Copa do Brasil.