Sob o comando de Odair Hellmann na época, com o resultado negativo encaminhado no clássico diante do Corinthians, gritos contra o elenco, o ex-técnico e o presidente Andres Rueda começaram a ecoar no estádio, junto de bombas e artefatos pirotécnicos que foram arremessados no gramado a partir dos 40 minutos do segundo tempo.