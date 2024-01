Água Santa enfrenta Santos pela fase 16 avos de final da Copa São Paulo de Futebol Júnior. O duelo será realizado nesta segunda-feira (15). A partida é a reedição do encontro da última rodada do Grupo 26 da competição. Na ocasião, o Peixe venceu o Netuno de forma tranquila pelo placar de 3 x 0 e garantiu a primeira colocação da chave. O jogo terá transmissão do SporTV, às 19h15.