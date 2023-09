No primeiro compromisso, que foi realizado no Maracanã, o Santos levou a melhor contra o Boca Juniors ao vencer por 3 a 2. Entre as diversas curiosidades do duelo, uma delas está no dono do apito. Apesar da partida ser de uma competição sul-americana, foi conduzida nos dois jogos pelo árbitro Marcel Albert Bois, da França.