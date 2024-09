Zileide Cassiano disputando a final do salto em distância em Paris 2024 (Foto: Foto: Ale Cabral/CPB)







Escrito por Lance! • Publicada em 06/09/2024 - 17:03 • Rio de Janeiro

No fim da tarde desta sexta-feira (6), Zileide Cassiano conquistou a medalha de prata para o Brasil no salto em distância da classe T20 (atletas de pista com deficiência intelectual), nas Paralimpíadas de Paris 2024. A atleta brasileira garantiu sua melhor marca logo no primeiro salto, alcançando 5,76 metros.

O ouro ficou com a polonesa Karolina Kucharczyk, que atingiu a marca de 5,82 metros. Já o bronze foi para a turca Fatma Altin, com um salto de 5,68 metros. A disputa foi acirrada, com Zileide ficando a apenas seis centímetros da campeã.

Nascida em Ribeirão Preto (SP), Zileide foi diagnosticada com deficiência intelectual aos seis anos de idade e descobriu o esporte paralímpico por meio do incentivo de um treinador em sua cidade natal, no interior de São Paulo. A partir daí, começou a competir em eventos regionais, ganhando destaque no salto em distância.

Outras duas brasileiras também participaram da prova, Jardênia Félix e Débora Lima, que terminaram na quinta e sexta colocações, respectivamente.