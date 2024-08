Recordista paralímpico brasileiro fica sem medalha em Paris

Wallace Santos no Open Internacional de Atletismo (Foto: Alessandra Cabral/CPB)







Escrito por Lance! • Publicada em 30/08/2024 - 17:43 • Rio de Janeiro

Defendendo o ouro das Paralimpíadas de Tóquio 2021, o recordista paralímpico Wallace Santos ficou fora do pódio no arremesso de peso nas Paralimpíadas Paris 2024. Na edição do Japão, ele havia estabelecido o recorde da competição, com a marca de 12,63m. Em Paris, ele atingiu uma distância de somente 11,68m e alcançou somente a 5ª colocação. O pódio foi formado pelo búlgaro Ruzhdi Ruzhdi, o sérvio Nebojsa Duric e o polonês Lech Stoltman, com 12,40m, 11,98m e 11,90m, respectivamente.

O carioca havia feito um ótimo ciclo paralímpico. Nos Jogos Parapan-Americanos Santiago 2023, no Chile, ele conquistou o ouro no arremesso de peso e bronze no lançamento de dardo. E no Mundial de Paris 2023, bronze no arremesso de peso. Além disso, ele também possui um ouro no arremesso de peso e uma prata no lançamento de dardo nos Jogos Parapan-Americanos de Lima 2019, no Peru. Ele fez sua estreia nos Jogos Paralímpicos do Rio 2016.

Wallace sofreu um acidente trabalhando em uma empresa de ônibus em 2007. Quando ele estava embaixo de um ônibus, o macaca hidráulico não suportou o peso do veículo, que caiu em cima dele e causou uma fratura em uma vértebra da coluna lombar e ficou paraplégico. Seu primeiro contato com esportes paralímpicos foi em 2013, através de um projeto entre uma associação e a polícia militar. Lá, ele conheceu sua atua treinadora enquanto treinava utilizando a cadeira de Jonas Licurgo, primeiro do mundo no lançamento do dardo à época.