Paralimpíadas: italiano perde medalha no remo por motivo inusitado

02/09/2024

O italiano Giacomo Perini perdeu a medalha conquistada no remo das Paralimpíadas de Paris por ter esquecido o celular dentro do barco em que competiu. Na prova do skiff simples PR1, que ocorreu no domingo (1), Giacomo havia terminado em terceiro lugar e conquistado o bronze. No entanto, após inspeção realizada no seu barco, foi constatada a presença do celular e ele foi desclassificado.

Em anúncio distribuído à imprensa, a organização da prova afirmou que não é permitido o uso de aparelho de comunicação durante a corrida. "O atleta italiano foi encontrado usando equipamento de comunicação durante a corrida, violando a regra 28 e o Apêndice R2, Estatuto da regra 28", disse o comunicado. Em entrevista dada a agências internacionais, o italiano alegou descuido e argumentou que não havia utilizado o celular durante a competição.

- Eles não me 'encontraram' simplesmente porque eu nunca usei o celular no barco. Dei o telefone ao júri para que eles pudessem ver que a última ligação era da noite anterior, com o psicólogo. As regras não dizem que você não pode trazer o telefone, mas que você não pode se comunicar - justificou-se Perini.

A federação italiana apresentou recurso contra a decisão, mas não obteve sucesso. Ainda existe a alternativa de apelar para uma decisão do Conselho Executivo Mundial de Remo. O novo medalhista de bronze passou a ser o australiano Erik Horrie. O pódio foi completado pelo ucraniano Roman Polianskyi (prata) e o britânico Benjamin Pritchard (ouro).