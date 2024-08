Talisson Glock na semifinal dos 200m medley (Foto: Alessandra Cabral/CPB)







Escrito por Lance! • Publicada em 30/08/2024 - 10:11 • Rio de Janeiro

Após conquistar três medalhas no primeiro dia de competições em Paris, a natação brasileira retorna à Arena La Défense na tarde desta sexta-feira (30) com duas finais agendadas. O revezamento 4x50m livre – 20 pontos, programado para às 15h44, vai contar com Patrícia Santos, Lídia Cruz, Daniel Xavier Mendes e Samuel Oliveira, que alcançaram o segundo melhor tempo nas classificatórias, com 2min23s12, atrás apenas dos EUA.

Talisson Glock, de Santa Catarina, vai competir na final dos 200m medley da classe SM6 (limitação físico motora), marcada para 12h58. Apesar de ter liderado a bateria, Glock foi desclassificado inicialmente, mas a delegação brasileira obteve sucesso em sua apelação, permitindo a participação do atleta na final.

Patrícia Santos e Esthefany Rodrigues foram as primeiras brasileiras a competir na manhã de sexta-feira nas eliminatórias dos 100m livre da classe S5 (limitação físico-motora). Esthefany Rodrigues terminou com 1min34s10 e Patrícia Santos com 1min35s14, ambas fora da disputa por medalhas, ocupando os 12º e 13º lugares. Nos 100m peito da classe S9 (limitação físico-motora), Ruan Souza e Lucas Mozela, ambos com 1min11s20, terminaram na nona posição e também ficaram fora da final.

A natação é a segunda modalidade que mais conquistou medalhas para o Brasil na história das Paralimpíadas, com um total de 128.