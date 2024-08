Débora enfrentando atleta do Uzbequistão nos Jogos Paralímpicos Paris 2024 (Foto: Douglas Magno/CPB)







Publicada em 31/08/2024

Na tarde deste sábado (31), a atleta brasileira Débora Menezes, da categoria acima de 65 kg no taekwondo acabou ficando na quarta colocação nas Paralimpíadas de Paris 2024. Apesar de sua determinação, Débora perdeu a disputa pelo bronze para Rajae Akermach, do Marrocos, por 24 a 15 e terminou sua participação fora do pódio.

A jornada de Débora em Paris começou com uma vitória apertada sobre a espanhola Dalia Santiago, vencendo a luta por 17 a 15 nas quartas de final. No entanto, o desafio seguinte se mostrou mais complicado. A brasileira enfrentou a uzbeque Guljonoy Naimova, que a derrotou por 9 a 3 nas semifinais. Durante o combate, Deborah sofreu uma lesão no pé esquerdo, o que comprometeu seu desempenho.

A história entre Débora e Naimova é marcada por uma rivalidade recente. Em Tóquio 2020, a brasileira conquistou a medalha de prata na categoria até 58 kg, justamente contra a atleta do Uzebequistão. Ambas subiram de peso para o ciclo atual, e Débora continuou se destacando, conquistando a prata nos Jogos Parapan-Americanos de Santiago 2023 e o bronze no último Mundial, realizado em Veracruz, no México.

No duelo contra Naimova, a luta começou equilibrada, com poucos pontos marcados nos primeiros minutos. Foi então que a uzbeque conseguiu um chute que abriu o placar em 2 a 0, enquanto Débora, claramente sentindo dores, precisou de dois atendimentos médicos. Apesar de voltar à luta, a brasileira mostrava dificuldades para se movimentar e encaixar golpes. O técnico Rodrigo Martins chegou a solicitar um tempo técnico para tentar auxiliar na recuperação de Débora, mas a lesão no pé esquerdo continuou a afetar seu desempenho.

Na luta pelo bronze, Débora Menezes travou um confronto acirrado contra a marroquina Rajae Akermach. Mesmo após uma impressionante recuperação, onde conseguiu igualar o placar em 9 a 9 depois de estar perdendo por 9 a 2, a brasileira acabou sendo derrotada por 24 a 15 no Grand Palais, ficando assim sem medalha.