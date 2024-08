Cícero Nobre durante a prova de arremesso de dardo em Paris (Foto: Alexandre Schneider/CPB)







31/08/2024

Cícero Nobre subiu ao pódio mais uma vez, conquistando a medalha de bronze no lançamento de dardo da classe F57 nos Jogos Paralímpicos de Paris 2024. O paraibano, que compete em cadeiras de rodas devido a uma má-formação congênita bilateral nos pés, confirmou seu lugar entre os melhores do mundo ao repetir o feito de Tóquio 2020, onde também conquistou o bronze na mesma modalidade.

A trajetória de Cícero começou de maneira inusitada em 2011, quando foi abordado na rua por uma pessoa com deficiência que o convidou a conhecer o esporte paralímpico. Inicialmente, ele começou na natação, mas em 2013 decidiu migrar para o atletismo, onde encontrou sua verdadeira vocação no lançamento de dardo

A carreira de Cícero ganhou destaque internacional em maio de 2024, quando conquistou a medalha de ouro no Mundial de Kobe, solidificando sua posição entre os melhores do mundo na classe F57, que inclui atletas com sequelas de poliomielite, lesões medulares e amputações. Sua performance em Paris, onde mais uma vez brilhou ao garantir um lugar no pódio, é uma prova de sua consistência e dedicação ao esporte.

Com mais essa medalha, Cícero Nobre continua a escrever uma história de sucesso no atletismo paralímpico, inspirando outros atletas e mostrando que, com determinação e esforço, é possível superar desafios e alcançar grandes conquistas.