Seleção masculina de golbol vence os EUA (Foto: Marcello Zambrana/CPB)







Escrito por Lance! • Publicada em 30/08/2024 - 09:37 • Rio de Janeiro • Atualizada em 30/08/2024 - 10:46

Após vencer a França na estreia, a seleção brasileira de golbol masculino triunfou novamente nas Paralimpíadas de Paris, superando os EUA por 13 a 8. Apesar de um forte primeiro tempo da equipe norte-americana, o Brasil, atual campeão paralímpico, conseguiu se destacar e garantir a vitória.

O Brasil começou a partida com vantagem, com Leomon Moreno marcando o primeiro gol. No entanto, os EUA viraram o jogo rapidamente com dois gols de Calahan Young. Ainda no primeiro tempo, a equipe brasileira conseguiu recuperar a liderança com gols de Moreno e Emerson Ernesto, encerrando a etapa inicial. No segundo tempo, o Brasil dominou a partida e ampliou a vantagem, garantindo a vitória por 13 a 8.

O próximo confronto do Brasil será contra o Irã no sábado (31), às 12h30, horário de Brasília.

Depois de empatar com a Turquia na estreia, a equipe feminina de golbal do Brasil foi derrotada por Israel na segunda rodada dos Jogos Paralímpicos de Paris 2024. No primeiro tempo, as brasileiras foram superadas e terminaram com o placar de 3 a 1. Apesar de uma tentativa de reação na segunda etapa, o time não conseguiu reverter o placar, que aumentou para 8 a 4 antes do final da partida.

Com um empate e uma derrota até agora, a equipe feminina de golbal segue com apenas um ponto no grupo C. O Brasil enfrentará a China na última rodada da fase de grupos, marcada para este sábado (31), às 9h45 (horário de Brasília), em busca de uma chance de avançar na competição.