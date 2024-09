Brasil se junta a esforço global para fortalecer o paradesporto na África

Integrantes da Conferência Internacional do Paradesporto, em Paris (Foto: Ministério do Esporte/Divulgação)







Escrito por Lance! • Publicada em 09/09/2024 - 15:41 • Rio de Janeiro

O Brasil fará parte de um novo grupo de trabalho internacional dedicado a impulsionar a capacitação do paradesporto em países africanos. A decisão foi anunciada após uma reunião realizada em Paris na última sexta-feira (6) de setembro. Participaram do encontro o secretário nacional do Paradesporto, Fábio Araújo, a equipe da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO) liderada por Philipp Muller-Wirth, o vice-presidente do Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB), Yohanson Nascimento, e o representante do Conselho Administrativo do CPB, Thomas Brull.

A reunião é uma extensão dos debates realizados durante a Conferência Internacional sobre paradesporto, que ocorreu pouco antes da abertura dos Jogos Paralímpicos de Paris. Na conferência, foi emitido um "apelo de ação" aos países membros da UNESCO, solicitando a adoção de medidas concretas para fortalecer o esporte paralímpico. O acordo celebrado entre o CPB, a UNESCO e a Secretaria Nacional do paradesporto visa liderar as iniciativas globais de inclusão discutidas no Congresso.

Antes dos Jogos Paralímpicos, a UNESCO e o Comitê Paralímpico Internacional (IPC) organizaram uma conferência de alto nível, reunindo ministros, atletas paralímpicos, representantes do setor privado, organizações esportivas e especialistas. Durante o evento, foram estabelecidos dois eixos principais de ação: inspirar governos a adotar mudanças políticas inovadoras para eliminar barreiras e promover oportunidades esportivas inclusivas e acessíveis, e incentivar investimentos em esportes inclusivos para melhorar a inclusão de pessoas com deficiência na sociedade.

O secretário Fábio Araújo expressou o compromisso do Brasil com a missão, destacando que o país vai se dedicar todo o empenho necessário para que, em dois anos, já se percebam os resultados com a ascensão de atletas africanos em campeonatos internacionais.

“É uma missão muito desafiadora e o Brasil dedicará todo o empenho possível para que num espaço de dois anos os resultados desse esforço já sejam percebidos com a projeção de atletas africanos despontando em campeonatos e eventos internacionais do paradesporto”, concluiu o secretário.