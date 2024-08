Petrúcio Ferreira nas semifinais do 100m da classe T47 (Foto: Douglas Magno/CPB)







Escrito por Lance! • Publicada em 30/08/2024 - 11:24 • Rio de Janeiro

Após o ouro de Julio Cesar dos Santos e o bronze de Yeltsin Jaques no começo do dia, os representantes do atletismo brasileiro vão em busca de cinco medalhas nas Paralimpíadas, na tarde desta sexta-feira (30). Às 14h20 (horário de Brasília), ocorre a final dos 100m na classe T37 (paralisados cerebrais para cadeirantes), com três brasileiros na disputa: Ricardo Mendonça, que fez o melhor tempo nas eliminatórias, Edson Pinheiro, o segundo mais rápido, e Christian Gabriel.

Às 14h29 (horário de Brasília), o velocista Petrúcio Ferreira, um dos principais atletas da delegação brasileira, competirá na final dos 100m da classe T47 (deficiência nos membros superiores). Petrúcio, que já possui dois ouros paralímpicos, passou para a final com o sétimo tempo geral, mesmo correndo com uma proteção na coxa direita. Washington Júnior e Lucas Sousa também representarão o Brasil nesta prova.

Às 13h (horário de Brasília), as brasileiras Giovanna Boscolo e Wanna Brito disputarão a final do lançamento de club na categoria F32 (paralisados cerebrais para cadeirantes), com Wanna, campeã mundial em 2024, entrando como uma das favoritas. Além disso, Wallace Santos competirá na final do arremesso de peso classe F55 (cadeirantes) e Emanoel Oliveira na classe F37 (paralisia cerebral para andantes).

Ainda hoje, às 14h38 (horário de Brasília), Thalita Simplício competirá na semifinal dos 400m feminino na classe T11. O atletismo, que começou suas competições hoje em Paris, é a modalidade que mais medalhas deu ao Brasil na história dos Jogos Paralímpicos, totalizando 172 conquistas.