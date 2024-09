Beth Gomes na prova do arremesso de disco em Paris (Foto: Ana Patrícia Almeida/CPB)







02/09/2024

Nesta segunda-feira (2), horas após ganhar a medalha de prata na classe F54 do arremesso de peso, Beth Gomes brilhou ao conquistar o ouro no arremesso de disco da classe F53 das Paralimpíadas de Paris 2024. Na prova, a atleta brasileira quebrou o recorde paralímpico com um lançamento de 17,37 metros, consolidando sua posição como uma das maiores competidoras do atletismo paralímpico.

A classe F54 é destinada a atletas com transtorno do movimento de alto grau na base do tronco e nas pernas, enquanto a classe F53 é para aqueles com transtorno do movimento de alto grau no tronco e nas pernas e de baixo grau nas mãos, o que afeta a capacidade de agarrar. A habilidade de Beth em se adaptar e superar desafios a tornou uma atleta excepcional em ambas as categorias.

Beth começou sua trajetória no esporte em 1993 como jogadora de vôlei, mas o diagnóstico de esclerose múltipla mudou sua vida. Após um período de aceitação da doença, ela encontrou uma nova paixão no basquete em cadeira de rodas, em Santos, e posteriormente no atletismo, no mesmo local onde treinava. Atualmente, Beth é a recordista mundial do lançamento de disco, um feito que reafirma seu talento e determinação.

Com suas duas medalhas, Beth Gomes, que foi uma das porta-bandeiras do Brasil na cerimônia de abertura das Paralimpíadas, demonstra não apenas sua habilidade atlética, mas também sua força de vontade e resiliência, inspirando a todos com sua trajetória e conquistas nas Paralimpíadas.