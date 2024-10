Palpite: Venezuela x Argentina – Eliminatórias Sul-Americanas para Copa de 2026 – 10/10/2024

Alexis Mac Allister comemora o gol em Argentina x Chile (Foto: Luis ROBAYO / AFP)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 10/10/2024 - 03:00 • Rio de Janeiro

Atual campeã da Copa América e principal candidata a se classificar para a próxima Copa do Mundo na primeira posição das Eliminatórias, a Argentina encara a Venezuela na nona rodada da competição. O jogo começa às 18h (de Brasília) da quinta-feira (10). As equipes se encontram no Estádio Monumental de Maturín, em Maturín, Venezuela. Assista este confronto no SporTV.

Palpite Venezuela x Argentina

Após empatar sem gols contra o Uruguai na rodada passada das Eliminatórias, a Venezuela segue não tendo sua rede violada atuando como mandante nesta competição. Enquanto isso, a Argentina viu chegar ao fim uma sequência de doze partidas consecutivas sem derrotas, já que acabou derrotada na última vez que entrou em campo pela Seleção Colombiana.

Mesmo que este seja um palpite considerado arriscado, não há como menosprezar a Venezuela atuando diante de sua torcida. Invictos como mandante nas Eliminatórias, os venezuelanos devem adotar um estilo de jogo retraído e irão oferecer poucas brechas para que os hermanos balancem as redes. Dessa forma, o que recomendamos aos apostadores é um palpite no “Resultado Final – Empate”.

Palpite Final: Empate

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo, e estão sujeitas à mudança. Consulte as odds atualizadas no site das casas de apostas.

Venezuela e seu desempenho atual

A Venezuela segue tendo dois aproveitamentos distintos nas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. Na primeira delas quando atua como mandante, onde segue invicta nas quatro rodadas que teve o apoio da torcida venezuelana.

Já como visitante, foi capaz de somar apenas dois dos doze pontos que disputou. Mesmo assim, aparece na zona de classificação para a próxima Copa do Mundo, estando com a mesma pontuação do Brasil (10) na sexta posição da tabela.

Neste ano, a Seleção Venezuelana também surpreendeu por ter conseguido chegar aos playoffs da Copa América. Em sua trajetória pelo torneio, chegou a vencer todas as rodadas da fase de grupos, mas foi eliminada ao cruzar o caminho do Canadá nas quartas de final.

Argentina e sua última performance

A Argentina ostentava uma invencibilidade de quase um ano sem perder durante o tempo regulamentar. No entanto, após manter uma invencibilidade de doze jogos consecutivos, voltou a ser superado dentro das quatro linhas ao cruzar o caminho da Colômbia.

Na rodada anterior das Eliminatórias da Copa do Mundo, a atual campeã do mundo teve que visitar a Seleção Colombiana no Estádio Metropolitano Roberto Meléndez, em Barranquilla, e acabou derrotada por 2 a 1.

Mesmo assim, os hermanos seguem em situação confortável nas Eliminatórias e muito confiantes na atual temporada, já que venceram recentemente a Copa América 2024 e seguem liderando a tabela desta competição.