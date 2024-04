Palpite: Udinese x Inter – Campeonato Italiano – 8/4/2024

ISABELLA BONOTTO / AFP







Escrito por Lance! • Publicada em 08/04/2024 - 01:02 • São Paulo (SP)

Com a mão na taça, a Inter vai até o estádio da Udinese na 31ª rodada do Campeonato Italiano, adversário este que continua brigando para não ser rebaixado. O jogo começa às 15h45 (de Brasília) de segunda (8). E as equipes se encontram no Stadio Friuli, em Udine. Assista na ESPN e STAR+.

Palpite Udinese x Inter

A Udinese apresentou uma melhora de aproveitamento em sua campanha pela atual edição do Campeonato Italiano, mas continua beirando a zona de rebaixamento. Enquanto isso, a Inter de Milão segue sem perder há 24 partidas consecutivas na Série A, sendo o grande favorito mais uma vez neste confronto.

Mesmo que não tenha o mando de campo, a superioridade técnica da equipe da Inter de Milão faz com que seja provável sua sexta vitória nas últimas sete rodadas. E por este motivo, o que recomendamos aos apostadores é um palpite no “Resultado Final – Inter”.

Palpite do Jogo - Resultado Final – Inter

​- 1.57 na bet365

- 1.50 na Betano

- 1.55 na Betfair

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo, e estão sujeitas à mudança. Consulte as odds atualizadas no site das casas de apostas.

Udinese e seu desempenho atual

A Udinese possui poucas chances de ser rebaixado na atual temporada, mas não pode vacilar nesta reta final. Com apenas três pontos a mais do que o primeiro colocado da zona de rebaixamento, precisa vencer pelo menos mais duas rodadas para seguir na divisão de elite do futebol italiano.

Neste momento, é o 15º colocado ao fim da 30ª rodada, em uma campanha com quatro vitórias, dezesseis empates e dez derrotas. Apenas à título de curiosidade, é disparado o clube que mais empatou na atual edição da Série A.

Nas duas partidas mais recentes da equipe, não conseguiu vencer. Após derrota contra o Torino por 2 a 0 na 29ª jornada, ficou apenas na igualdade contra o Sassuolo por 1 a 1.

Inter e sua última performance

A Inter de Milão segue provando o porque é considerada a grande potência do futebol italiano atualmente. Sem saber o que é perder há 24 rodadas consecutivas nesta competição, continua na liderança isolada sem risco de ser ultrapassada.

Após mais uma vitória maiúscula na jornada anterior contra a Empoli por 2 a 0, abriu 14 pontos de vantagem em relação ao Milan, sendo que estão na disputa “apenas” mais 24 pontos.

Estatisticamente, a Inter também apresenta os números mais expressivos nos dois principais setores do campo. Ofensivamente, balançou a rede de seus adversários por 73 vezes. Já defensivamente, sofreu apenas 14 gols em sua jornada.