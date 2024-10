Palpite: São Paulo x Vasco – Campeonato Brasileiro – 16/10/2024

Foto: Jorge Rodrigues/AGIF







Escrito por Lance! • Publicada em 16/10/2024 - 04:00 • Rio de Janeiro

Apesar de seguir oscilando na competição, o São Paulo continua com grandes chances de buscar vaga no G4 da Série A. Seu oponente da 30ª rodada, Vasco da Gama, tenta se manter na metade superior da tabela. O jogo começa às 21h45 (de Brasília) da quarta-feira (16). As equipes se encontram no Estádio do Morumbis, em São Paulo. Assista este confronto no Premiere.

Palpite São Paulo x Vasco

Mesmo tendo enorme dificuldade em manter uma sequência positiva de resultados no Campeonato Brasileiro, o São Paulo é o quinto colocado da tabela e almeja as quatro primeiras posições nesta reta final. Enquanto isso, o Vasco conquistou apenas três dos últimos doze pontos que disputou.

São equipes que vivem uma situação atual semelhante, que oscilam muito nas últimas rodadas do Brasileirão. Porém, tendo o foco total na Série A, o São Paulo ainda conta com o apoio da torcida para buscar três importantes pontos diante do clube carioca. Dessa forma, o que recomendamos aos apostadores é um palpite no “Resultado Final – São Paulo vence”.

Palpite Final: São Paulo vence

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo, e estão sujeitas à mudança. Consulte as odds atualizadas no site das casas de apostas.

São Paulo e seu desempenho atual

O São Paulo vive seu pior momento desde a chegada de Luis Zubeldía ao comando técnico. No mês de setembro, a grande maioria dos resultados do clube tricolor foram negativos.

Também no mês passado, teve sua eliminação decretada em duas das principais competições disputadas em solo sul-americano, sendo elas a Copa do Brasil e a Copa Libertadores da América, respectivamente.

Para piorar perdeu sua última partida disputada no Brasileirão contra o Cuiabá, seguindo cada vez mais distante do G4. No momento, é o quinto colocado com 47 pontos somados.

Vasco e sua última performance

O Vasco viveu um excelente momento recentemente na temporada. Entre o dia 31 de julho e o dia 1 de setembro, havia entrado em campo oito vezes, onde protagonizou três empates e cinco vitórias.

Porém, não conseguiu vencer nenhuma partida desde então. Em paralelo com o Brasileirão, o Gigante da Colina briga por vaga na decisão da Copa do Brasil, tendo perdido recentemente o jogo de ida da semifinal, por 2 a 1, contra o Atlético-MG.

No Campeonato Brasileiro, conseguiu somar apenas três dos últimos doze pontos que disputou. Na partida mais recente, contra o Juventude, não fez jus ao mando de campo em São Januário e ficou apenas no empate contra o clube gaúcho.