Palpite: Rosario Central x Internacional – Copa Sul-Americana – 16/7/2024

Publicada em 16/07/2024 - 04:00 • Rio de Janeiro

Após ter ficado na vice-liderança do Grupo C na fase inicial da Sul-Americana, o Internacional enfrenta o Rosario Central valendo vaga nas oitavas de final. O jogo começa às 19h (de Brasília) da terça-feira (16). As equipes se encontram no Estádio Gigante de Arroyito, em Rosário, Argentina. Assista na ESPN e Disney Plus.

Palpite Rosario Central x Internacional

Em grupo com Atlético-MG, Peñarol e Caracas, o Rosario Central ficou pelo caminho na Copa Libertadores e começa sua trajetória na Sul-Americana neste confronto. Enquanto isso, o Internacional foi vice-líder do Grupo C na fase inicial da Sula e terá que se contentar em iniciar sua caminhada no mata-mata a partir da segunda rodada.

A igualdade no marcador é de suma importância ao clube gaúcho neste confronto de ida. Sendo provável que o Internacional adote uma postura tática mais defensiva e o clube argentino siga mostrando pouca ação ofensiva em suas partidas, é arriscado apostar no triunfo de qualquer uma das equipes. Dessa forma, o que recomendamos aos apostadores é um palpite no “Resultado Final – Empate”.

Palpite Final: Empate

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo, e estão sujeitas à mudança. Consulte as odds atualizadas no site das casas de apostas.

Rosario Central e seu desempenho atual

O Rosario Central segue em busca de performances mais sólidas na atual temporada. No começo do ano, fez uma pífia apresentação na Copa da Liga Profissional, onde terminou na 11ª colocação do Grupo A.

Posteriormente, iniciou sua disputa na Liga Profissional e também não fez atuações consistentes. Ao final da quinta rodada, é apenas o 15º colocado entre os 28 participantes, resultado de uma trajetória com seis pontos somados.

Na Copa Libertadores, também ficou para trás em um grupo com Atlético-MG, Peñarol e Caracas, conseguindo apenas sete pontos em seis rodadas e terminando na terceira posição do Grupo G.

Internacional e sua última performance

O Internacional segue com campanhas muito abaixo das expectativas na atual temporada. Apesar de ter avançado ao mata-mata na Copa Sul-Americana, era esperado que o Colorado liderasse a tabela ao final da 6ª rodada.

No entanto, com atuações pouco convincentes contra Tomayapo, Delfín e Belgrano, teve que se contentar com a vice-liderança do Grupo C, vendo o clube argentino, Belgrano, terminar no topo.

Na aparição mais recente do clube gaúcho, o mesmo foi eliminado na terceira rodada da Copa do Brasil pelo Juventude. Dessa forma, a equipe segue cada vez mais pressionada por melhores resultados.