Palpite: Roma x Inter de Milão – Campeonato Italiano – 20/10/2024

Publicada em 20/10/2024 - 04:30

Neste grande clássico do futebol europeu, a atual campeã da Série A, Inter de Milão, visita a Roma. O jogo faz parte da 8ª rodada do Campeonato Italiano 2024/2025, podendo colocar a Inter ainda mais próxima da liderança. O jogo começa às 15h45 (de Brasília) de domingo (20). As equipes se encontram no Estádio Olímpico de Roma, em Roma, Itália. Assista no Disney+.

Palpite Roma x Inter de Milão

Apesar de ter dificuldade em encontrar vitórias na reta inicial do Campeonato Italiano, a Roma perdeu uma única rodada até o momento, se mantendo competitiva na tabela. Do outro lado, a Inter de Milão voltou a ter uma sequência positiva na competição, seguindo como principal candidata ao título da Série A pelo 2º ano consecutivo.

Apesar da maior eficiência da Inter de Milão no setor ofensivo, a Roma apresenta maior organização no setor ofensivo. Sendo o clássico no Estádio Olímpico de Roma, é possível que ambas as equipes saiam satisfeitas com uma possível igualdade no marcador ao final dos 90 minutos. Dessa forma, o que recomendamos aos apostadores é um palpite no “Resultado Final – Empate”.

Palpite Final: Empate

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo, e estão sujeitas à mudança. Consulte as odds atualizadas no site das casas de apostas.

Roma e seu desempenho atual

A Roma não tem o início de temporada desejado por seus torcedores. Em paralelo com a Série A, a equipe não faz grandes performances nas partidas iniciais da Liga Europa, tendo apenas um ponto somado ao final da 2ª rodada.

Na divisão de elite do futebol italiano, tem sido protagonista de muitos empates ao final da sétima rodada. Na última vez que entrou em campo, contra o Monza, teve pela frente mais uma igualdade, desta vez por 1 a 1.

Mesmo assim, a equipe se mantém competitiva na tabela. Em sete partidas disputadas, aparece na nona posição com dez pontos somados, que são provenientes de uma trajetória com duas vitórias, quatro empates e uma derrota.

Inter de Milão e sua última performance

A Inter de Milão segue provando o porque é, mais uma vez, a grande favorita ao título do Campeonato Italiano. Na última rodada, recebeu a Udinese em seu estádio, e contando com o apoio de sua torcida, venceu por 3 a 2.

Com o triunfo, segue na cola do líder, Napoli, tendo 14 pontos somados. A pontuação da Inter de Milão é proveniente de quatro vitórias, dois empates e apenas uma derrota ao final da sétima rodada.

Em paralelo com a divisão de elite do futebol italiano, faz sua participação também na Liga dos Campeões da Europa. Na competição, estreou com empate sem gols contra o poderoso Manchester City; mas se redimiu ao atropelar o Estrela Vermelha na rodada seguinte, em San Siro, por 4 a 0.