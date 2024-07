Palpite: Real Madrid x Milan – Amistoso Internacional – 31/7/2024

(Photo by INA FASSBENDER / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 31/07/2024 - 04:00 • Rio de Janeiro

Em localização neutra, o amistoso acontece nos Estados Unidos com duas das equipes mais tradicionais do mundo. Depois de vencer o City, o Milan continua sua preparação para a próxima temporada. Dessa vez, encara o atual campeão da Champions, Real Madrid, que goleou o Albacete no amistoso anterior. O jogo começa às 21h30 (de Brasília) da quarta-feira (31).

Palpite Real Madrid x Milan

Realizando seu primeiro amistoso preparatório no dia 24 de julho, o Real Madrid goleou o Albacete por 3 a 0, adversário este que faz parte da segunda divisão do futebol espanhol. Enquanto isso, o Milan decepcionou nos dois primeiros amistosos de pré-temporada, mas surpreendeu ao desbancar o Manchester City, por 3 a 2, na última vez que entrou em campo.

Ainda sem contar com alguns de seus principais jogadores, o Real Madrid terá sua missão mais difícil até o momento na pré-temporada. No entanto, é superior tecnicamente em relação ao clube italiano, sendo provável que consiga mais um triunfo em amistosos diante do Milan. Dessa forma, o que recomendamos aos apostadores é um palpite no “Resultado Final – Real Madrid”.

Palpite Final: Real Madrid vence

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo, e estão sujeitas à mudança. Consulte as odds atualizadas no site das casas de apostas.

Real Madrid e seu desempenho atual

O Real Madrid teve uma temporada passada impecável. Foi campeão dos dois principais torneios no qual fez parte, sendo eles o Campeonato Espanhol e a Liga dos Campeões.

Para a próxima temporada, as expectativas são ainda maiores. Isso porque, a estrela francesa Kylian Mbappe agora compõe o trio de ataque do clube espanhol. Além disso, Endrick também foi apresentado ao elenco recentemente.

No primeiro amistoso preparatório dos Merengues, encararam o Albacete. Em partida realizada em campo neutro, venceu facilmente por 3 a 0, com tentos assinalados por Latasa, Reinier e Brahim Diaz.

Milan e sua última performance

O Milan ficou distante de realizar as campanhas que a diretoria e seus torcedores esperavam na temporada passada. Nas principais competições, foi vice-campeão do Campeonato Italiano e eliminado nas quartas de final da Liga Europa.

Dessa forma, começou cedo seus amistosos preparatórios para 2024/2025. No primeiro deles, ficou apenas no empate contra o time austríaco, SK Rapid, por 1 a 1.

No segundo, encarou o Manchester City. De forma surpreendente e com atuação de gala do atacante Lorenzo Colombo, venceu por 3 a 2, em partida que chegou a sofrer o primeiro gol aos 19’.