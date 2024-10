Palpite: Real Madrid x Barcelona – Campeonato Espanhol – 26/10/2024

Thomas COEX / AFP







Publicada em 26/10/2024 - 04:30 • Rio de Janeiro

Após golearem seus respectivos adversários na Liga dos Campeões da Europa, líder e vice-líder da atual edição do Campeonato Espanhol se enfrentam no primeiro El Clásico da temporada 2024/2025. O jogo começa às 16h (de Brasília) de sábado (26). As equipes se encontram no Santiago Bernabéu, em Madri, Espanha. Assista na ESPN e Disney+.

Palpite Real Madrid x Barcelona

Após ter vencido seus últimos dois adversários no Campeonato Espanhol, o Real Madrid goleou o Borussia Dortmund na Champions. Do outro lado, o Barcelona segue apresentando incrível poder ofensivo e chega em situação semelhante ao de seu arquirrival para o clássico, tendo goleado recentemente o Bayern de Munique pela Liga dos Campeões.

As performances recentes das duas equipes fazem com que apostar no triunfo de qualquer uma das duas seja arriscado. O El Clásico deve ter alguns gols marcados, mas possivelmente terminará em uma igualdade, devido a elevada confiança do Barcelona e do Real Madrid nesta reta inicial de temporada. Dessa forma, o que recomendamos aos apostadores é um palpite no “Resultado Final – Empate”.

Palpite Final: Empate

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo, e estão sujeitas à mudança. Consulte as odds atualizadas no site das casas de apostas.

Real Madrid e seu desempenho atual

O Real Madrid protagonizou uma virada surpreendente na última vez que entrou em campo. Em confronto válido pela 3ª rodada da Liga dos Campeões da Europa, recebeu o Borussia Dortmund no Santiago Bernabéu.

Na primeira etapa, sofreu dois gols do clube visitante e parecia que a virada seria uma cenário improvável para o clube madrilenho. Porém, com atuação de gala de Vinicius Júnior, a equipe buscou a virada e goleou seu oponente por 5 a 2

No Campeonato Espanhol, segue sendo um dos únicos dois clubes invictos na atual edição. Mesmo assim, aparece na vice-liderança da tabela com 24 pontos somados, resultado de uma trajetória com sete vitórias e três empates.

Barcelona e sua última performance

O Barcelona esbanja qualidade no setor ofensivo e mostra enorme confiança em seu elenco nas partidas mais recentes. Na última vez que entrou em campo, goleou o Bayern de Munique, no Estádio Olímpico, por 4 a 1.

Na divisão de elite do futebol espanhol, o Barça também segue se provando dominante. Nas últimas duas rodadas que disputou, goleou o Alavés por 3 a 0 e o Sevilla por 5 a 1, respectivamente.

Por este motivo, lidera a tabela da competição de forma isolada. Com 27 pontos somados ao final da décima rodada, faz uma trajetória marcada por nove vitórias e apenas uma derrota.