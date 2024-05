Palpite: Rayo Vallecano x Athletic Bilbao – Campeonato Espanhol – 26/5/2024

(Foto: ANDER GILLENEA / AFP)







Publicada em 26/05/2024

Sem chances de queda na última rodada, o Rayo Vallecano encerra sua campanha contra o Athletic Bilbao, que garantiu vaga na Liga Europa edição 2024/2025. O jogo começa às 13h30 (de Brasília) de domingo (26). As equipes se encontram no Estádio de Vallecas, em Madri, Espanha. Assista no STAR+.

Palpite Rayo Vallecano x Athletic Bilbao

Apesar de ter conquistado uma única vitória nas últimas cinco rodadas disputadas, foi o suficiente para que o Rayo Vallecano se livrasse do rebaixamento, apenas cumprindo tabela nesta rodada final. Enquanto isso, o Athletic Bilbao venceu o Sevilla na rodada passada e assegurou vaga na próxima edição da Liga Europa.

Em jogo com clima ameno, as duas equipes não devem se expor ofensivamente, onde apesar da melhor qualidade técnica do clube visitante, não possui maior motivação para pontuar na rodada final. Sendo assim, o que recomendamos aos apostadores é um palpite no “Resultado Final – Empate”.

Palpite do Jogo - Resultado Final – Empate

​- 3.40 na bet365

- 3.35 na Betano

- 3.30 na Betfair

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo, e estão sujeitas à mudança. Consulte as odds atualizadas no site das casas de apostas.

Rayo Vallecano e seu desempenho atual

O Rayo Vallecano realizou sua pior temporada desde que voltou a divisão de elite do futebol espanhol pela última vez, na temporada 2021/2022.

Apesar de chegar sem riscos de ser rebaixado, a equipe figura na 16ª posição com apenas 38 pontos conquistados, em uma campanha resolvida em 8 vitórias, 14 empates e 15 derrotas.

Nas últimas cinco rodadas disputadas, perdeu três delas e empatou uma. Só conseguiu se salvar matematicamente da zona de degola pelo triunfo contra o Granada, por 2 a 1, na 36ª rodada.

Athletic Bilbao e sua última performance

O Athletic Bilbao não cumpriu seu principal objetivo na atual temporada, que era terminar no G4 e consequentemente garantir vaga na próxima edição da Liga dos Campeões.

Mesmo assim, foi dono de uma campanha satisfatória no Campeonato Espanhol, garantindo a quinta posição da tabela ao final das 38 rodadas e vaga na próxima edição da Liga Europa.

Sem maiores motivos para pontuar nesta reta final, caiu um pouco de rendimento. Mesmo assim, venceu o Sevilla na última vez que entrou em campo, no Estádio San Mamés, por 2 a 1.