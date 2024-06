Palpite: Portugal x República Tcheca – Eurocopa – 18/6/2024

HALLDOR KOLBEINS / AFP







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 18/06/2024 - 01:02 • São Paulo (SP)

Com 100% de aproveitamento nos amistosos disputados neste ano, a República Tcheca encara Portugal, que teve uma atuação de gala no último confronto preparatório para a Euro 2024. O jogo começa às 16h (de Brasília) da terça-feira (18). As equipes se encontram na Red Bull Arena em, Leipzig, Alemanha. Assista na Globoplay e Cazé TV.

Palpite Portugal x República Tcheca

Apesar das performances medianas da Seleção Portuguesa na temporada, o elenco se redimiu no último amistoso disputado, vencendo de forma maiúscula a Irlanda por 3 a 0. Enquanto isso, a República Tcheca tem 100% de aproveitamento nos quatro jogos disputados neste ano, apesar de enfrentar apenas seleções de nível técnico inferior.

Mesmo que a República Tcheca tenha vencido todas as suas partidas neste ano, ainda não enfrentou nenhuma grande seleção. Apresentando um nível de jogo elevado e grande potencial ofensivo, Portugal deve estrear com o pé direito na Euro 2024. Dessa forma, o que recomendamos aos apostadores é um palpite no “Resultado Final – Portugal”.

Palpite do Jogo - Resultado Final – Portugal

​- 1.53 na bet365

- 1.55 na Betano

- 1.55 na Betfair

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo, e estão sujeitas à mudança. Consulte as odds atualizadas no site das casas de apostas.

Os melhores bônus disponíveis nas casas de apostas do país; confira!

Portugal e seu desempenho atual

Portugal é a única seleção que garantiu 100% de aproveitamento nas Eliminatórias da Eurocopa. Com 30 pontos somados em dez rodadas disputadas, terminou na primeira posição do Grupo J.

No entanto, teve apenas 50% de aproveitamento nos 4 amistosos disputados na atual temporada. Em março, venceu a Suécia por 5 a 2; mas perdeu para a Eslovênia por 2 a 0.

Neste mês, foi derrotado pela Croácia por 2 a 1; mas garantiu uma performance maiúscula contra a Irlanda em sua partida mais recente, vencendo sua oponente por 3 a 0.

República Tcheca e sua última performance

A República Tcheca confirmou o favoritismo no Grupo E das Eliminatórias da Euro 2024, garantindo presença no evento principal ao terminar na vice-liderança.

Em sua campanha pela competição, deixou para trás seleções como Polônia, Moldávia e Ilhas Faroé, tendo à sua frente apenas a surpreendente seleção da Albânia, que terminou em primeiro lugar.

Neste ano, a República Tcheca entrou em campo quatro vezes. Em amistosos contra a Noruega, Armênia, Malta e Macedônia do Norte, garantiu 100% de aproveitamento.