Vindo de ótimas performances, a Nigéria terá pela frente a seleção da África do Sul. O jogo será nesta quarta-feira (7) às 14h (de Brasília) no Estádio da Paz de Bouaké, em Bouaké, Costa do Marfim. Assista ao jogo nas plataformas digitais da Band, Bandplay, band.com.br e no canal do Esporte Na Band no YouTube.