Palpite: Moreirense x Benfica – Campeonato Português – 30/8/2024

Escrito por Lance! • Publicada em 30/08/2024 - 04:00 • Rio de Janeiro

Após emplacar duas vitórias consecutivas na Liga Portugal, o Benfica visita o Moreirense na 4ª rodada, adversário este que perdeu pela primeira vez no confronto passado. O jogo começa às 19h (de Brasília) da sexta-feira (30). As equipes se encontram no Estádio Comendador Joaquim de Almeida Freitas, em Moreira de Cónegos, Portugal. Assista na ESPN e Disney+.

Palpite Moreirense x Benfica

Depois de somar 100% dos pontos disputados nas duas primeiras rodadas, o Moreirense acabou derrotado pelo Braga em sua aparição mais recente. Do outro lado, o Benfica iniciou sua campanha na Liga Portugal com o pé esquerdo, mas se redimiu e alcançou seu segundo triunfo consecutivo na jornada anterior.

Ainda que o Moreirense tenha um ataque eficiente, deixa a desejar no setor defensivo. Diante do eficiente ataque do clube visitante, dificilmente o Benfica não buscará mais três pontos no Estádio Comendador Joaquim de Almeida Freitas. Dessa forma, o que recomendamos aos apostadores é um palpite no “Resultado Final – Benfica”.

Palpite Final: Benfica vence

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo, e estão sujeitas à mudança. Consulte as odds atualizadas no site das casas de apostas.

Moreirense e seu desempenho atual

O Moreirense terminou a sua preparação para a temporada 2024/2025 da pior forma possível. Isso porque, dos quatro últimos jogos amistosos disputados pelo clube, venceu apenas um deles, quando superou o Penafiel por 2 a 0.

No entanto, surpreendeu com atuações robustas nas duas primeiras rodadas da Liga Portugal. Na estreia, venceu o Farense, fora de casa, por 2 a 1. Na sequência, confirmou o favoritismo contra o Arouca, em seu próprio estádio, por 3 a 1.

Já na última vez que entrou em campo, não foi capaz de frear o eficiente sistema ofensivo do Braga. Na partida, chegou a balançar a rede do clube mandante com Asue, mas levou três gols e acabou derrotado por 3 a 1.

Benfica e sua última performance

O Benfica chegou mais uma vez, como um forte candidato ao título na atual edição da Liga Portugal. Nos amistosos de preparação para a temporada 2024/2025, foi derrotado em apenas um dos seis jogos disputados.

Todavia, a estreia do Campeonato Português não saiu como o imaginado para o elenco comandado por Roger Schmidt. Contra o Famalicão, atuou como visitante e apesar de ter tido 62% da posse de bola durante os 90 minutos, foi derrotado por 2 a 0.

Mesmo assim, não se intimidou e fez valer o mando de campo nas duas rodadas seguintes. Após golear o Casa Pia por 3 a 0 na segunda jornada, desbancou o Estrela Amadora, com dificuldade, pelo placar de 1 a 0.