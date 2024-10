Palpite: Manchester City x Southampton – Campeonato Inglês – 26/10/2024

Russell Martin







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 26/10/2024 - 04:00 • Rio de Janeiro

Sendo o único clube ainda invicto na competição, o Manchester City busca seu terceiro triunfo consecutivo da Premier League contra o Southampton, adversário este que aparece na penúltima posição com apenas um ponto somado. O jogo começa às 11h (de Brasília) de sábado (26). As equipes se encontram no Etihad Stadium, em Manchester, Inglaterra. Assista no Disney+.

Palpite Manchester City x Southampton

Em grande fase, o Manchester City goleou recentemente o Sparta Praga na Liga dos Campeões, sendo também a única equipe em território inglês ainda invicto na atual temporada. Do outro lado, o Southampton sofreu uma frustrante derrota na rodada anterior, de virada, contra o Leicester, seguindo próximo da lanterna.

O cenário de goleada está perfeitamente montado nesta rodada. Apresentando performances ofensivas cada vez mais sólidas na temporada, o Manchester City encara uma equipe que sofre média de quase três gols por jogo, sendo provável que busque os três pontos e melhore seu saldo diante do Southampton. Dessa forma, o que recomendamos aos apostadores é um palpite no “Resultado Final – Manchester City vence”.

Palpite Final: Manchester City vence

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo, e estão sujeitas à mudança. Consulte as odds atualizadas no site das casas de apostas.

Palpite do dia? Só se for agora.

Manchester City e seu desempenho atual

O Manchester City vive grande fase na atual temporada. Na última vez que entrou em campo, goleou seu segundo oponente consecutivo na Liga dos Campeões da Europa, superando o Sparta Praga por 5 a 0 no Etihad Stadium.

Nas últimas duas rodadas que disputou no Campeonato Inglês, teve mais dificuldade do que o imaginado para confirmar o favoritismo em ambas. No entanto, tanto contra o Fulham, quanto contra o Wolverhampton, venceu por um gol de diferença.

Na tabela da Premier League, aparece na vice-liderança com 20 pontos somados ao final da 8ª rodada. Apesar de ter um ponto a menos que o líder (Liverpool), é a única equipe invicta na competição, tendo seis vitórias e duas derrotas em sua trajetória.

Southampton e sua última performance

O Southampton mostra bom poder de criação ofensivo e costuma balançar as redes de seus adversários. Nas últimas seis rodadas do Campeonato Inglês, só não marcou pelo menos um gol em uma delas.

No entanto, durante o mesmo período, tem média de quase três tentos sofridos por partida. No confronto mais recente, vinha vencendo o Leicester por 2 a 0 no St. Marys Stadium, parecendo que conquistaria seu primeiro triunfo na competição.

Porém, foi surpreendido com uma incrível reação do clube visitante, que virou para 3 a 2. Com mais um resultado negativo, o Southampton aparece na 19ª posição com apenas um ponto somado, resultado de uma trajetória com um empate e sete derrotas.