Apesar do desempenho abaixo do esperado, por jogar no seu estádio, le Téfécé igualou tudo com gol de Aboukhal, também de pênalti, próximo do apito final. Com esses resultados obtidos em três rodadas, o Paris Saint-Germain conta com cinco pontos e está em oitavo lugar da tabela de classificação. Ainda está no começo do Campeonato Francês e é esperado que o atual campeão conquiste a pontuação que der antes da Liga dos Campeões.