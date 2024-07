Palpite: Juventude x São Paulo – Campeonato Brasileiro – 21/7/2024

Foto: Ettore Chiereguini/AGIF







Escrito por Lance! • Publicada em 21/07/2024 - 04:00 • Rio de Janeiro

Figurando dentro do G4 do Brasileirão, o São Paulo encara o Juventude, no Rio Grande do Sul, adversário este que também vive um bom momento na competição. O jogo começa às 18h30 (de Brasília) de domingo (21). As equipes se encontram no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul. Assista no Premiere.

Palpite Juventude x São Paulo

Sem perder há quatro jogos consecutivos entre a disputa do Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil, o Juventude vive sua melhor sequência de resultados da temporada. Do outro lado, o São Paulo voltou a vencer na rodada passada na Série A do Brasileirão, atingindo a marca de cinco vitórias nas últimas seis vezes que entrou em campo.

Ainda que as duas equipes passem por um bom momento na temporada, é fato que o São Paulo é mais eficiente no setor ofensivo. O clube gaúcho deve explorar os contra-ataques e essa pode ser uma tática arriscada contra o organizado sistema defensivo do clube paulista. Dessa forma, o que recomendamos aos apostadores é um palpite no “Resultado Final – São Paulo”.

Palpite Final: São Paulo vence

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo, e estão sujeitas à mudança. Consulte as odds atualizadas no site das casas de apostas.

Juventude e seu desempenho atual

O Juventude não faz uma campanha fenomenal na Série A do Brasileirão, mas realiza uma trajetória acima das expectativas na reta final do primeiro turno.

Em uma competição recheada de grandes clubes, era esperado que o clube gaúcho brigasse para não cair ao final das primeiras 19 rodadas. Porém, segue distante desta possibilidade no momento.

Além de estar na 12ª posição ao final da 17ª rodada, tem dois jogos a menos disputados em relação a maioria dos clubes que figuram abaixo, tendo a possibilidade de estar entre os oito primeiros caso vença as duas partidas que foram adiadas.

São Paulo e sua última performance

O São Paulo segue colhendo os frutos do grande trabalho feito por Luis Zubeldía. Após ter atravessado um momento difícil e sem vitórias entre a 8ª e 11ª rodada, voltou a ter uma sequência bastante positiva no Brasileirão.

Nas últimas seis partidas disputadas, chegou próximo aos 100% de aproveitamento. Venceu o Criciúma, Bahia, Athletico-PR, Bragantino e Grêmio, apesar de ter sido derrotado pelo Vasco.

No momento, é o quarto colocado da tabela com 30 pontos conquistados. A pontuação é proveniente de uma trajetória maiúscula, marcada por nove vitórias, três empates e cinco derrotas.