Palpite: Corinthians x Racing – Copa Sul-Americana – 24/10/2024

Escrito por Lance! • Publicada em 24/10/2024 - 04:00 • Rio de Janeiro

Após golear o Fortaleza na fase anterior, o Corinthians disputará vaga na decisão da Copa Sul-Americana com o Racing, que despachou o Athletico-PR nas quartas de final. O jogo começa às 21h30 (de Brasília) da quinta-feira (24). As equipes se encontram na Neo Química Arena, em São Paulo. Assista este confronto na ESPN.

Palpite Corinthians x Racing

Em bom momento na temporada, o Corinthians briga por vaga na decisão da Copa Sul-Americana, após ter eliminado o Fortaleza na fase anterior da competição. Enquanto isso, o Racing Club vive um momento conturbado na Liga Profissional, mas chega confiante após atropelar o Athletico-PR nas quartas de final da Sula.

Tendo um calendário recheado de jogos, o Corinthians pode sentir o desgaste físico em alguns de seus jogadores neste confronto. Já o Racing, tem se preparado para este confronto como o mais importante do ano, sendo possível que saia da Neo Química Arena na igualdade ao final dos 90 minutos. Dessa forma, o que recomendamos aos apostadores é um palpite no “Resultado Final – Empate”.

Palpite Final: Empate

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo, e estão sujeitas à mudança. Consulte as odds atualizadas no site das casas de apostas.

Corinthians e seu desempenho atual

O Corinthians se despediu recentemente da Copa do Brasil. A equipe não foi capaz de avançar à decisão da competição, depois de ter sido superada pelo Flamengo por 1 a 0 no agregado dos jogos (ida e volta) na semifinal.

No entanto, vale ressaltar que o momento do clube alvinegro é sólido na temporada. Recentemente, conquistou um triunfo maiúsculo na Série A do Brasileirão, superando o Athletico-PR, na Neo Química Arena, por 5 a 2.

Além disso, também chegou até a semifinal da Copa Sul-Americana após protagonizar resultados expressivos. Na fase anterior, goleou o Fortaleza por 5 a 0 no agregado dos jogos das quartas de final.

Racing e sua última performance

O Racing protagonizou recentemente um embate eletrizante e recheado de gols. Na 18ª rodada do Campeonato Argentino, recebeu o Defensa y Justicia no Estádio Juan Domingo Perón, onde venceu por 4 a 3.

Após o triunfo, subiu imediatamente na tabela do Campeonato Argentino. Agora, é o quinto colocado com 28 pontos somados, resultado de uma trajetória com oito vitórias, quatro empates e seis derrotas.

Na fase anterior da Copa Sul-Americana, teve uma performance surpreendente contra o Athletico-PR. Chegou a perder o jogo de ida por 1 a 0, mas fez jus ao mando de campo e venceu, na Argentina, por 4 a 1.