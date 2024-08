Palpite: Inter de Milão x Al-Ittihad – Amistoso Internacional – 7/8/2024

ISABELLA BONOTTO / AFP







Escrito por Lance! • Publicada em 07/08/2024 - 04:00 • Rio de Janeiro

Invicta na pré-temporada, a Inter de Milão continua provando o porque é o principal clube da Itália na atualidade. Seu adversário desta vez será o Al-Ittihad, que tenta recuperar o protagonismo na Árabia Saudita. O jogo começa às 15h30 (de Brasília) da quarta-feira (7). As equipes se encontram no Stadio Brianteo, em Monza, Itália.

Palpite Inter de Milão x Al-Ittihad

Nas últimas semanas, a Inter de Milão disputou quatro amistosos, tendo vencido três deles e empatado na outra oportunidade. Enquanto isso, o Al-Ittihad realiza pífias apresentações na pré-temporada 2024/2025, tendo dificuldade em marcar gols nas suas partidas mais recentes.

São equipes de níveis diferentes. Enquanto a Inter de Milão é a principal potência do futebol italiano da atualidade, o Al-Ittihad segue em crise de resultados nesta pré-temporada, sendo improvável um resultado diferente deste. Dessa forma, o que recomendamos aos apostadores é um palpite no “Resultado Final – Inter de Milão”.

Palpite Final: Inter de Milão vence

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo, e estão sujeitas à mudança. Consulte as odds atualizadas no site das casas de apostas.

Inter de Milão e seu desempenho atual

A Inter de Milão segue próximo de sua estreia oficial na temporada 2024/2025. Atual campeão italiano e da Supercopa da Itália, os torcedores da Inter não esperam menos do que na temporada passada, onde teve campanhas robustas em todos os principais torneios que disputou.

Na fase de preparação, tem tido atuações convincentes e mostrado grande poder ofensivo. Nos dois primeiros, confirmou o favoritismo contra o Lugano, da Suíça, e o Pergolettese, da Itália.

No terceiro amistoso, desbancou o Las Palmas, da Espanha, por expressivos 3 a 0. Por fim, ficou apenas no empate em 1 a 1 contra o Pisa, equipe que figura na segunda divisão do futebol italiano.

Al-Ittihad e sua última performance

O Al-Ittihad segue extremamente insatisfeito com seus últimos resultados. Depois de uma campanha muito abaixo das expectativas na maioria das competições disputadas na temporada passada, a equipe segue com terríveis apresentações nesta pré-temporada.

No mês de julho, fez três apresentações ruins contra as equipes do Elche, Sevilla e Farense, perdendo em todos os confrontos e mostrando enorme dificuldade em se defender.

Na última vez que entrou em campo, foi atropelado contra o Real Betis. Definitivamente não tendo nível para enfrentar uma equipe da divisão de elite do futebol espanhol, foi superado por 4 a 1.