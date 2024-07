Palpite: Grêmio x Vasco – Campeonato Brasileiro – 28/7/2024

Maxi Franzoi/AGIF







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 28/07/2024 - 04:00 • Rio de Janeiro

Com atuações pouco convincentes na atual temporada, o Grêmio segue lutando para se livrar da zona de rebaixamento. Na primeira aparição do segundo turno, enfrenta o embalado Vasco da Gama, que tem 80% de aproveitamento nas últimas cinco rodadas disputadas. O jogo começa às 16h (de Brasília) de domingo (28). As equipes se encontram na Arena do Grêmio, no Rio Grande do Sul.

Palpite Grêmio x Vasco

Entre altos e baixos nas últimas rodadas, o Grêmio segue tentando se livrar definitivamente da zona de rebaixamento, sendo provável que consiga este feito no começo do segundo turno. Do outro lado, apesar do Vasco ter sido derrotado na última vez que entrou em campo, vinha de uma sequência com quatro vitórias consecutivas, seguindo confiante na competição.

É fato que o momento do Vasco é superior ao do Grêmio na atual temporada. Mesmo assim, o Tricolor Gaúcho tem realizado performances mais robustas como mandante, sendo improvável que não acumule mais três pontos contra o clube carioca. Dessa forma, o que recomendamos aos apostadores é um palpite no “Resultado Final – Grêmio”.

Palpite Final: Grêmio vence

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo, e estão sujeitas à mudança. Consulte as odds atualizadas no site das casas de apostas.

Veja como baixar o Betano app e apostar pelo celular

Grêmio e seu desempenho atual

O Grêmio consegue se reerguer aos poucos na competição. Depois da classificação às oitavas de final da Copa do Brasil, a equipe realizou melhores performances nas últimas rodadas da Série A.

Apesar da derrota para o São Paulo na 17ª jornada, conseguiu somar a maioria dos pontos disputados posteriormente. Venceu o Vitória por 2 a 0 na Arena do Grêmio, além de ter ficado no empate por 2 a 2 contra o Corinthians.

No entanto, ainda não conseguiu se livrar da zona de rebaixamento. Na 17ª colocação, soma 15 pontos ao final do primeiro turno, que foram provenientes de uma trajetória com quatro vitórias, três empates e dez derrotas.

Vasco e sua última performance

O Vasco vinha de uma sequência avassaladora na Série A do Brasileirão. Entre a 14ª e 17ª rodada, não perdeu uma partida sequer, somando 100% dos pontos disputados neste período.

No entanto, perdeu a grande invencibilidade na última vez que entrou em campo. Foi superado pelo Atlético-MG na Arena MRV, em confronto que apesar de ter tido 50% da posse de bola, foi menos eficiente com a pelota no pé e acabou derrotado por 2 a 0.

Com uma campanha considerada mediana, o Gigante da Colina é o 11º colocado na Série A. Com 23 pontos somados em 18 jogos disputados, faz uma trajetória marcada por sete vitórias, dois empates e nove derrotas.