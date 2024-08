Palpite: Gent x Partizan – Liga da Conferência – 28/8/2024

Divulgação: Partizan







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 28/08/2024 - 04:00 • Rio de Janeiro

No jogo de ida entre as duas equipes, o Gent venceu, mesmo atuando em Belgrado, pelo placar de 1 a 0. Agora, o Partizan precisa vencer este duelo por pelo menos um gol de diferença, o que forçaria a disputa na prorrogação para decidir a vaga na chave principal da Liga Conferência. Em caso de nova igualdade, a disputa seguirá para as penalidades máximas. O jogo começa às 13h (de Brasília) da quarta-feira (28). As equipes se encontram na Ghelamco Arena, em Gante, Bélgica.

Palpite Gent x Partizan

Em bom momento no ano, o Gent ficou muito próximo de garantir vaga na chave principal da Liga Conferência, depois de vencer seu oponente pelo placar de 1 a 0 na Sérvia. Enquanto isso, o Partizan não vive uma boa fase na atual temporada, tendo apenas uma vitória no tempo regulamentar nas últimas seis vezes que entrou em campo.

Com a confiança em baixa pelos resultados recentes, é improvável que o Partizan dê a volta por cima neste confronto. Mesmo assim, pode adotar uma postura mais agressiva no confronto pela necessidade do resultado positivo, podendo oferecer brechas defensivas para que o clube belga vença outra partida. Dessa forma, o que recomendamos aos apostadores é um palpite no “Resultado Final – Gent”.

Palpite Final: Gent vence

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo, e estão sujeitas à mudança. Consulte as odds atualizadas no site das casas de apostas.

Conheça as melhores casas de apostas e aproveite os bônus para novos jogadores.

Gent e seu desempenho atual

O Gent conseguiu confirmar o favoritismo no duelo de ida diante do Partizan. Mesmo atuando na Sérvia, teve pelo maior tempo a posse de bola sob seu domínio (53%) e venceu por 1 a 0, com o único gol da partida sendo feito por Omri Gandelman.

Na divisão de elite do futebol belga, o Gent deve brigar mais uma vez para figurar entre os seis primeiros colocados ao final da primeira fase, o que garantiria vaga na disputa pelo título.

Na rodada mais recente disputada pela equipe do Gent, recebeu o Westerlo na Ghelamco Arena. No confronto, surpreendeu ao golear um dos principais representantes do futebol belga pelo placar de 4 a 1.

Partizan e sua última performance

O Partizan atualmente é um dos protagonistas do futebol sérvio. Na última temporada da Superliga da Sérvia, foi vice-campeão e ganhou direito a disputar a fase de qualificação da Liga dos Campeões 2024/2025.

No entanto, a temporada atual começou da pior forma possível ao Partizan. Depois de ser eliminado da fase de qualificação da Liga dos Campeões contra o Dynamo Kiev, e posteriormente da qualificatória da Liga Europa contra o Lugano, restou apenas a possibilidade de ingressar na chave principal da Liga Conferência.

Nela, teve a oportunidade de chegar disputando vaga direta na chave principal do torneio contra o Gent. Todavia, perdeu o primeiro confronto mesmo tendo o apoio de sua torcida, no Estádio Partizan, pelo placar de 1 a 0.