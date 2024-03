Palpite: Freiburg x West Ham – Liga Europa – 7/3/2024

(Divulgação/West Ham)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 07/03/2024 - 01:04 • São Paulo (SP)

Encerrando a má fase e vindo de bons resultados, o West Ham enfrenta o Freiburg. O juiz autoriza o primeiro toque na bola nesta quinta-feira (7), às 17h (de Brasília). A partida acontece no Europa-Park Stadion, em Freiburg, Alemanha. Assista no STAR+.

Palpite Freiburg x West Ham

O Freiburg passou pelo Lens na fase anterior para chegar até as oitavas de final. No Grupo A, mesmo que do atual rival, ficou em segundo lugar, por isso teve que disputar o confronto na 16 avos de final. O West Ham teve o melhor desempenho da chave, ganhando cinco e perdendo somente um jogo.

The Hammers venceram as duas últimas partidas e acabaram com o jejum sem sucessos. Breisgau-Brasilianer tem somente uma conquista em oito jogos recentes. Observando o retrospecto de cada, o palpite que recomendamos é no mercado de “Resultado Final – West Ham”.

Palpite do Jogo - Resultado Final – West Ham

​- 2.70 na bet365

- 2.75 na Betano

- 2.70 na Betfair

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo, e estão sujeitas à mudança. Consulte as odds atualizadas no site das casas de apostas.

Saiba como usar o código promocional da Betano para apostar em futebol e bote o seu palpite no mercado!

Como chega o Freiburg

O Freiburg teve o Bayern de Munique como adversário no último jogo disputado pela Bundesliga, atuando no Europa-Park Stadion e empatando por 2 a 2. As duas criaram inúmeras jogadas e foram 90 minutos de muita emoção.

No comecinho da partida, Christian Günter fez o gol que abriu o placar. Em pouco tempo, Mathys Tel igualou para os bávaros. Já no segundo tempo, Musiala marcou para virar e no fim do duelo, Lucas Höler deixou o seu para empatar.

Na rodada anterior do Campeonato Alemão, Breisgau-Brasilianer perdeu para o Augsburg por 2 a 1, jogando na SGL Arena. O desempenho do time do treinador Christian Streich não foi nada bom, mesmo que o placar tenha sido apertado.

Com apenas um chute no alvo, os visitantes saíram na frente com gol de pênalti feito por Vincenzo Grifo. Fuggerstädter reagiu no segundo tempo, Felix Uduokhai e virou logo depois, com Arne Engels.

Os dois jogos contra o Lens (França) na fase anterior da Europa League acabaram empatados. O primeiro em 0 a 0 e o segundo, em 2 a 2 no tempo normal. Na prorrogação, os alemães fizeram o terceiro e avançaram.

Como chega o West Ham

No período da lesão de Lucas Paquetá, em oito partidas, o West Ham ficou sem vencer, perdendo quatro e empatando outras quatro vezes. Então, caiu posições na tabela da Premier League e foi eliminado da Copa da Inglaterra de forma precoce.

Depois que o camisa 10 retornou ao elenco, The Hammers ganharam dois jogos seguidos e retomaram o bom desempenho que tinham. Dessa forma, voltou a somar mais pontos e subir no Campeonato Inglês.

A última derrota foi para o Nottingham Forest no City Ground Stadium com o placar de 2 a 0. The Reds saíram na frente com gol de Taiwo Awoniyi nos acréscimos do primeiro tempo. No final da segunda parte, Hudson-Odoi ampliou e confirmou o sucesso.

The Irons venceram o Brentford por 4 a 2, atuando no estádio Olímpico de Londres. Destaque para Jarred Bowen que anotou três gols para o time da casa. Além disso, Emerson Palmieri também marcou. Os visitantes descontaram com Maupay e Wissa.

Por último, o West Ham visitou o Everton no estádio Goodison Park e teve uma vitória por 3 a 1. The Toffees abriram o placar com Beto Betuncal, mas rapidamente The Hammers empataram com Zouma. Nos acréscimos, Tomáš Souček e Edson Álvarez ampliaram para os visitantes.