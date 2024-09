Palpite: Fortaleza x Cuiabá – Campeonato Brasileiro – 29/9/2024

Foto: Leonardo Moreira / Fortaleza EC







Após golear o Bahia na rodada anterior, o Fortaleza se mantém firme na briga pelo título do Campeonato Brasileiro. Seu oponente da vez, Cuiabá, segue afundado na penúltima posição da tabela. O jogo começa às 13h30 (de Brasília) de domingo (29). As equipes se encontram na Arena Castelão, em Fortaleza. Assista no Premiere.

Palpite Fortaleza x Cuiabá

Recentemente, o Fortaleza foi goleado pelo Corinthians nas quartas de final da Copa Sul-Americana; porém, segue brigando por título na divisão de elite do futebol brasileiro. Do outro lado, o Cuiabá está em apuros na tabela da Série A, sendo um forte candidato a ser rebaixado para a Série B de 2025.

Essa sem sombra de dúvidas é uma incrível oportunidade do Fortaleza se manter na briga pelo topo da tabela. Além de ter o mando de campo, encara um abalado Cuiabá na Arena Castelão, sendo provável que comande as principais ações durante os 90 minutos e seja o único a criar chances reais de balançar as redes. Dessa forma, o que recomendamos aos apostadores é um palpite no “Resultado Final – Fortaleza vence”.

Palpite Final: Fortaleza vence

Fortaleza e seu desempenho atual

O Fortaleza vive um péssimo momento na temporada. Nas últimas seis vezes que entrou em campo, foi capaz de conquistar apenas uma vitória, quando goleou o Bahia por 4 a 1. Recentemente, acabou eliminado nas quartas de final da Copa Sul-Americana, após cruzar o caminho do Corinthians. Em jogos de ida e volta, foi atropelado pelo Timão nas duas oportunidades, totalizando 5 a 0 no agregado.

Mesmo com a sequência ruim, a equipe se mantém bastante competitiva na tabela do Campeonato Brasileiro. Estando na terceira posição com 52 pontos somados, possui apenas quatro a menos que o líder, Botafogo, e deve brigar por título nesta reta final.

Cuiabá e sua última performance

O Cuiabá vive uma grande crise na atual temporada. Nas últimas 16 vezes que entrou em campo, foi capaz de vencer uma única partida, quando superou o Criciúma, na 25ª rodada do Campeonato Brasileiro, por 2 a 1.

Nas três rodadas mais recentes, têm mostrado enorme dificuldade em balançar as redes. Além de não ter marcado um gol sequer, empatou sem gols contra as equipes do Juventude e Cruzeiro, além da goleada sofrida pelo Internacional por 3 a 0.

Na tabela do Brasileirão, claro, tem se afundado cada vez mais na competição. Penúltimo colocado ao final da 27ª rodada, aparece com 23 pontos somados, resultado de uma trajetória com cinco vitórias, oito empates e treze derrotas.