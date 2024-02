No jogo da volta da grande final da Recopa Sul-Americana, o Fluminense recebe a visita da LDU Quito. O juiz autoriza o primeiro toque na bola às 21h30 (de Brasília) nesta quinta-feira (29). O Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, RJ, Brasil, será o local deste grande confronto. Assista na ESPN e no STAR+.