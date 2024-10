Palpite: Flamengo x Juventude – Campeonato Brasileiro – 26/10/2024

(Photo by NELSON ALMEIDA / AFP)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 26/10/2024 - 03:00 • Rio de Janeiro

Após ter alcançado recentemente a decisão da Copa do Brasil, o Flamengo ganhou confiança para a reta final do Campeonato Brasileiro, tendo o Juventude como seu 31º oponente na Série A. O jogo começa às 16h30 (de Brasília) de sábado (26). As equipes se encontram no Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. Assista no Premiere.

Palpite Flamengo x Juventude

Apesar de ainda estar dentro do G4, o Flamengo segue oscilando na divisão de elite do futebol brasileiro, tendo apenas um ponto a mais que o quinto colocado, São Paulo. Do outro lado, o Juventude continua tendo como principal objetivo se distanciar da zona de rebaixamento, vindo de quatro rodadas consecutivas sem vitórias.

Na rodada mais recente, o Flamengo acabou perdendo o Fla-Flu por 2 a 0. No entanto, a equipe priorizou a semifinal da Copa do Brasil e agora chega mais confiante para este embate diante do Juventude, sendo o grande favorito aos três pontos no Maracanã. Dessa forma, o que recomendamos aos apostadores é um palpite no “Resultado Final – Flamengo vence”.

Palpite Final: Flamengo vence

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo, e estão sujeitas à mudança. Consulte as odds atualizadas no site das casas de apostas.

Palpite do dia? Só se for agora.

Flamengo e seu desempenho atual

O Flamengo segue cumprindo as expectativas de seus torcedores desde a chegada de Filipe Luís no comando técnico. Na performance mais recente, alcançou a decisão da Copa do Brasil, após eliminar o Corinthians na fase anterior da competição.

No Campeonato Brasileiro, o Rubro-Negro praticamente disse adeus após o resultado negativo na última rodada. No Fla-Flu, teve o apoio da torcida a seu favor e mesmo assim foi surpreendido pelo Fluminense, pelo placar de 2 a 0.

Por este motivo, segue estagnado na quarta posição da tabela com 51 pontos somados. Em sua trajetória de 15 vitórias, 6 empates e 8 derrotas, vale ressaltar que o clube carioca ainda tem um jogo a menos em relação a maioria dos competidores.

Juventude e sua última performance

O Juventude protagonizou um dos embates mais eletrizantes de toda a Série A do Brasileirão na rodada anterior. Contra o vice-líder da tabela, Palmeiras, contou com o apoio de sua torcida no Estádio Alfredo Jaconi.

Na primeira etapa, Danilo marcou a favor do Juventude e Raphael Veiga fez dois para o Palmeiras. Nos 45 minutos finais, os dois clubes mostraram todo seu potencial ofensivo e marcaram mais cinco gols, terminando o confronto em 5 a 3 a favor do Verdão.

Sem vencer há quatro jogos consecutivos na Série A, a situação do Juventude fica cada vez mais delicada na tabela. Na 15ª colocação, a equipe possui apenas dois pontos a mais que o primeiro colocado do Z4, Corinthians.