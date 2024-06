Palpite: Dinamarca x Inglaterra – Eurocopa – 20/6/2024

(Photo by Paul ELLIS / AFP)







As duas seleções tiveram uma performance abaixo das expectativas na rodada de abertura. Porém, a Inglaterra terá a chance de garantir vaga nas oitavas de final já nesta rodada, caso supere a Seleção Dinamarquesa. O jogo começa às 13h (de Brasília) da quinta-feira (20). As equipes se encontram no Deutsche Bank Park, em Frankfurt, Alemanha. Assista o confronto no SporTV.

Palpite Dinamarca x Inglaterra

Após ter a chance de iniciar com vitória na rodada de abertura da Euro 2024, a Dinamarca cedeu o empate nos minutos finais contra a Eslovênia, e corre risco de ficar de fora das oitavas de final. Enquanto isso, a Inglaterra confirmou o favoritismo na estreia contra a Sérvia e assume a liderança isolada do Grupo C.

Apesar da modesta vitória na estreia, a Seleção Inglesa dominou o confronto do início ao fim e deu poucas brechas defensivas ao seu oponente, sendo provável que faça o mesmo com a Dinamarca e garanta mais três pontos. Dessa forma, o que recomendamos aos apostadores é um palpite no “Resultado Final – Inglaterra”.

Palpite do Jogo - Resultado Final – Inglaterra

Dinamarca e seu desempenho atual

A Dinamarca chegou para a Eurocopa com as expectativas em alta. Isso porque, não perdeu uma partida sequer nas quatro disputadas em 2024, sendo três vitórias e um empate.

Na rodada inaugural, encarou a seleção da Eslovênia e após exercer grande pressão já no início da partida, abriu o placar com Christian Eriksen aos 17 minutos.

No entanto, desperdiçou diversas chances de ampliar o marcador e acabou cedendo o empate em 1 a 1 aos 77 minutos, sendo o tento assinalado por Erik Janza.

Inglaterra e sua última performance

A Inglaterra não teve uma performance tão convincente na estreia da Euro 2024. Favorita ao título pelas casas de apostas, era esperado que a seleção vencesse facilmente a Sérvia.

Porém, apesar de ter aberto o placar rapidamente com Jude Bellingham aos 13 minutos, não conseguiu converter as oportunidades criadas e correu riscos de levar o empate, mas confirmou o favoritismo por 1 a 0.

Vale lembrar ainda, que a Seleção Inglesa teve atuações pouco convincentes nos amistosos disputados em 2024, tendo apenas uma vitória nos quatro jogos contendidos.