Palpite: Cuiabá x Grêmio – Campeonato Brasileiro – 10/8/2024

Escrito por Lance! • Publicada em 10/08/2024 - 04:00 • Rio de Janeiro

Penúltimo colocado do Brasileirão, o Cuiabá passou a ser um forte candidato a ser rebaixado na atual temporada. Seu adversário na 22ª rodada, Grêmio, busca se distanciar do Z4. O jogo começa às 19h (de Brasília) de sábado (10). As equipes se encontram na Arena Pantanal, em Cuiabá. Assista ao confronto no Premiere.

Palpite Cuiabá x Grêmio

Em péssima fase, o Cuiabá não soma pontos há três rodadas consecutivas e passou a ser o penúltimo colocado na divisão de elite do futebol brasileiro. Do outro lado, o Grêmio vinha de performances sólidas na Série A do Brasileirão, mas acabou eliminado em sua atuação mais recente nas oitavas de final da Copa do Brasil.

Ainda que a fase do Cuiabá seja pior que a do Grêmio, o Tricolor Gaúcho pode sentir a eliminação recente na Copa do Brasil. Além disso, o elenco comandado por Renato Gaúcho atua fora de casa e deve sair satisfeito com a igualdade ao final dos 90 minutos. Dessa forma, o que recomendamos aos apostadores é um palpite no “Resultado Final – Empate”.

Palpite Final: Empate

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo, e estão sujeitas à mudança. Consulte as odds atualizadas no site das casas de apostas.

Cuiabá e seu desempenho atual

O Cuiabá viveu um período de resultados consistentes na divisão de elite do futebol brasileiro. Entre a 6ª e a 13ª rodada, havia perdido um único jogo, além de ter vencido em três oportunidades e empatado nas outras três.

No entanto, desandou na competição na reta inicial do segundo turno. Perdeu as três últimas partidas disputadas na Série A do Brasileirão, diante do Fluminense, Athletico-PR e Vitória, respectivamente.

Agora, passou a ser o penúltimo colocado da tabela. Com 17 pontos somados, nem mesmo vencendo o confronto contra o Grêmio conseguiria se livrar momentaneamente do Z4, já que o Internacional aparece na 16ª posição com 21 pontos.

Grêmio e sua última performance

O Grêmio finalmente conseguiu embalar uma sequência positiva na divisão de elite do futebol brasileiro. Somou dez dos últimos doze pontos disputados, provenientes de três vitórias e uma derrota nas quatro rodadas mais recentes.

Dessa forma, também conseguiu se livrar momentaneamente da zona de rebaixamento. Ao final da 19ª rodada, soma 21 pontos, que foram provenientes de uma trajetória com seis vitórias, três empates e dez derrotas.

No entanto, decepcionou seus torcedores na última vez que entrou em campo na temporada. Disputando vaga nas quartas de final contra o Corinthians acabou empatando no agregado dos jogos (ida e volta) e foi eliminado nos pênaltis pelo clube alvinegro.